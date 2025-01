Volvo lancera le tout-terrain EX30 Cross Country EV d’ici l’été

Le Volvo EX30 Cross Country sera le premier véhicule électrique du constructeur à bénéficier des capacités tout-terrain XC.

Le Volvo EX30 Cross Country EV sera commercialisé cet été, la production débutant au printemps. Des éléments de design uniques et des améliorations axées sur le tout-terrain le différencient de l’EX30 standard. Il devrait être équipé d’une transmission intégrale à deux moteurs, d’une batterie de 69 kWh et d’une suspension surélevée pour améliorer ses capacités.



Volvo a confirmé que le EX30 Cross Country tout électrique, la variante tout-terrain de son VUS compact, sera commercialisé d’ici l’été. La production devrait débuter au printemps, et le lancement sur certains marchés suivra quelques mois plus tard.



L’EX30 Cross Country sera construit sur la plateforme SEA2 (Sustainable Electric Architecture) de Volvo et conservera la même structure de carrosserie que le modèle EX30 standard. Cependant, il présentera plusieurs éléments de design uniques, notamment une face avant noire, des pare-chocs distincts et le badge Cross Country. Alors que la version de préproduction arborait de gros pneus tout-terrain, le modèle final sera équipé de jantes en alliage plus raffinées et personnalisées.

Bien que Volvo n’ait pas officiellement confirmé les détails du groupe motopropulseur, l’EX30 Cross Country devrait adopter la configuration à double moteur que l’on trouve dans la variante EX30 Twin Motor. Ce système utilise une batterie de 69 kWh pour délivrer 422 ch et une transmission intégrale. Toutefois, en raison des améliorations apportées au tout-terrain, telles que la suspension surélevée, l’accélération du modèle pourrait être plus lente que le temps de 0 à 100 km/h de l’EX30 standard, qui est de 3,6 secondes. L’autonomie devrait également être affectée.

L’emblème Cross Country, précédemment utilisé sur les modèles break V60 et V90, fait son retour dans la gamme des VUS Volvo avec l’EX30. Ce sera la première fois que cette désignation sera appliquée à un véhicule tout électrique.

De plus amples détails, y compris le prix et les spécifications finales, sont attendus à l’approche du lancement. Pour l’instant, rien n’indique que le EX30 Cross Country sera commercialisé en Amérique du Nord ; cependant, un tel véhicule serait très bien accueilli sur nos côtes. Nous avons contacté Volvo Canada pour plus d’informations.