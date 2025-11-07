Volvo affirme que son futur EX60 sera vendu au prix d’un VHR et qu’il sera rentable

L’EX60 utilisera une nouvelle architecture électrique qui devrait être 18 % moins coûteuse à produire.

L’autonomie et les vitesses de recharge devraient également être améliorées par rapport aux EX90 et EX30.

Volvo pense pouvoir se démarquer sur le marché en lançant de nouveaux modèles électriques alors que ses concurrents se détournent des VÉ.

Le futur multisegment compact électrique Volvo EX60 sera vendu au prix d’un modèle hybride rechargeable, selon le constructeur automobile suédois.

Le prix reste un obstacle majeur à l’adoption des VÉ, car les modèles électriques sont encore nettement plus chers en moyenne que les véhicules comparables à essence ou à motorisation hybride.

Pour contrer cela, Volvo vise la parité des prix entre son nouvel EX60 et ses VHR, très probablement le XC60 T8 PHEV, dont le prix se situe entre 65 000$ et 92 500$ au Canada à l’heure actuelle.

Ce qui permet à Volvo de faire cela tout en restant rentable, c’est une nouvelle architecture qui sera 18 % moins chère à produire que ses plateformes de VÉ actuelles.

En fait, Volvo s’attend à ce que l’EX60 soit plus rentable que ses modèles électriques actuels malgré un prix inférieur.

Nommée SPA3, cette nouvelle architecture de véhicule présentera un design hautement modulaire qui permettra des économies d’échelle à mesure que de plus en plus de modèles seront ajoutés à la gamme.

Par exemple, tous les véhicules construits sur cette plateforme pourraient partager les mêmes batteries, ordinateurs et pièces structurelles, réduisant ainsi considérablement la complexité de production, en particulier pour les véhicules assemblés sur la même chaîne de montage.

Dans le cas de l’EX60, la batterie fera également partie de la structure du véhicule, ce qui pourrait aider à réduire les coûts de 25 % tout en améliorant l’espace intérieur et en réduisant le poids total.

En plus d’être plus abordable, la nouvelle architecture électrique serait également 20 % plus dense en énergie que les batteries Volvo actuelles, ce qui devrait donner à l’EX60 plus d’autonomie et des vitesses de recharge 15 % plus rapides, ainsi que 35 % de puissance en plus.

Le directeur commercial de Volvo, Erik Severinson, a déclaré hier lors d’une conférence de presse que « Avec l’EX60, vous aurez une voiture où vous devrez aller aux toilettes bien avant que la batterie ne soit épuisée, et quand vous reviendrez des toilettes, la voiture sera chargée. » Cela reste à voir, mais cela semble prometteur par rapport à la technologie actuelle.

Le constructeur automobile a de grands espoirs pour l’EX60, qui sera sa première entrée sur le segment de marché des VÉ le plus populaire, celui des multisegments compacts comme le Tesla Model Y.

Avec l’ajout de ce modèle, Volvo s’attend à couvrir environ 75 % de l’ensemble du marché des VÉ, contre seulement environ 25 % actuellement.

Alors que de plus en plus de constructeurs automobiles se détournent des véhicules électriques face à la baisse de la demande des clients et à l’assouplissement des réglementations environnementales, Volvo estime que continuer à élargir sa gamme de VÉ l’aidera à se démarquer et à devenir un acteur plus important de l’industrie automobile mondiale.

