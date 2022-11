Volkswagen va lancer un nouveau multisegment basé sur l’ID.3

Il devrait être l’un des 10 nouveaux modèles électroniques à lancer d’ici 2026.

De nouveaux VE d’entrée de gamme plus petits font également partie des plans.

Et VW a lancé le nouveau site web de Scout.

Thomas Schäfer, membre du conseil d’administration de Volkswagen AG. PDG de Volkswagen Passenger Cars et chef de Brand Group Volume, vient de terminer ses 100 premiers jours en tant que nouveau patron et il a jeté un regard en arrière et en avant.

Dans un message trouvé sur LinkedIn, M. Schäfer a indiqué que Volkswagen se concentrait plus que jamais sur ses clients. Un autre élément qui a également été abordé est le projet de VW de réduire le nombre de modèles proposés à la vente afin de se concentrer à nouveau sur les produits essentiels pour ses clients.

Le constructeur automobile a annoncé il y a quelque temps qu’il s’engageait à passer au tout électrique. Là encore, M. Schäfer confirme cette décision et précise que les voitures électriques ne seront construites en Europe qu’à partir de 2033 au plus tard.

Le Vieux Continent et d’autres marchés ont accès à la compacte ID.3, mais pas l’Amérique du Nord. Schäfer a partagé que Volkswagen envisage de créer un multisegment compact basé sur le VE, un modèle qui pourrait potentiellement s’intégrer dans notre paysage. En tout cas, ce modèle a beaucoup plus de chances de s’imposer que la nouvelle voiture électrique d’entrée de gamme qui sera déclinée en deux versions : une petite voiture et un multisegment.

Il y a toutefois fort à parier qu’aucune de ces voitures n’arrivera en Amérique du Nord, car VW va bientôt se mettre au travail chez Scout. En fait, ils ont récemment lancé le site Web de la marque de VUS/camion : scoutmotors.com.