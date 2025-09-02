Volkswagen dévoilera un concept de VUS électrique plus petit que l’ID.4 à l’IAA de Munich

Un aperçu d’un VUS compact et abordable basé sur la sous-compacte ID.2all

Volkswagen présentera un nouveau VUS électrique compact le 7 septembre, en marge du salon IAA Mobility à Munich.

Ce nouveau VÉ est dérivé de la ID.2all, une sous-compacte à hayon, et coûtera moins cher que l’ID.4.

Il reposera sur la plateforme MEB Entry à traction et développera jusqu’à 222 chevaux.

Volkswagen lèvera le voile sur un tout nouveau concept de VUS électrique le dimanche 7 septembre, en amont de sa présentation publique au salon IAA Mobility de Munich. Ce modèle encore sans nom est conçu comme une alternative plus abordable à l’ID.4, avec une orientation claire vers le segment B européen.

Le VUS est étroitement lié à la ID.2all, une voiture à hayon cinq portes dévoilée pour la première fois en 2023. Tandis que la version à hayon vise un prix de départ de 25 000 € (environ 40 000 $ CA) en Europe, cette nouvelle déclinaison au look utilitaire devrait coûter un peu plus cher tout en demeurant bien en dessous du prix de départ de plus de 40 000 € de l’ID.4 en Allemagne (juste sous les 49 000 $ au Canada).

Reposant sur une version à traction avant de la plateforme MEB de Volkswagen, ce nouveau VÉ est conçu comme un petit VUS urbain et pratique. Il devrait avoir des dimensions similaires à celles du T-Cross, mais offrir un espace intérieur supérieur grâce à son architecture dédiée aux véhicules électriques. Pour référence, la ID.2all mesurait 4 050 mm de long avec un empattement de 2 600 mm.

Les éléments de design révélés dans le croquis aguiche incluent une silhouette carrée, de grandes roues, des bandes lumineuses à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un logo VW illuminé à l’arrière. De face, le concept ressemble de manière assez marquée au Land Rover Discovery, ce qui n’est pas un mauvais point en soi. Le modèle de production final devrait recevoir des élargisseurs d’ailes noirs et, fort probablement, des poignées de porte.

Sous le capot, ce VUS devrait être propulsé par le même moteur avant de 222 chevaux que la ID.2all, capable de boucler le 0 à 100 km/h en moins de sept secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 160 km/h. Volkswagen n’a pas confirmé si une version à rouage intégral serait proposée, mais une telle configuration semble peu probable dans ce segment en raison des coûts et de la demande. Cela dit, certains marchés — comme l’Amérique du Nord — exigeront probablement cette option si le véhicule traverse l’Atlantique.

Ce nouveau modèle s’inscrit dans la stratégie de Volkswagen d’élargir son offre de VÉ plus abordables, du moins en Europe. Les ID.2 et leur dérivée VUS seront suivies de l’ID.1 en 2026, qui visera un prix de départ de 20 000 € (environ 32 000 $ CA). L’ID.1 succédera à la e-up! discontinuée comme la voiture électrique la plus accessible de Volkswagen — mais celle-là, elle ne viendra pas chez nous.