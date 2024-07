Volkswagen Taos 2025: il perd sa transmission DSG à double embrayage

Pour 2025, le Volkswagen Taos recevra une mise à jour de mi-mandat. Parmi les changements apportés à ce VUS sous-compact, mentionnons le retrait de la transmission DSG à double embrayage à sept rapports et son remplacement par une boîte automatique conventionnelle à huit rapports.

Pour 2025, Volkswagen change sa stratégie avec la transmission du Taos. La transmission DSG à double embrayage à sept rapports est remplacée par une automatique à huit rapports.

Des changements esthétiques de mi-mandat sont également prévus sur le Volkswagen Taos 2025.

EcoloAuto a obtenu l’information privilégiée grâce à un concessionnaire. Le département des relations publiques de Volkswagen Canada a confirmé la nouvelle par la suite.

Introduit sur le marché pour l’année-modèle 2022, le Volkswagen Taos évolue dans le segment des VUS sous-compacts et il rivalise notamment avec les Honda HR-V, Subaru Crosstrek et Toyota Corolla Cross. Sous son capot, on retrouve un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 L. Il développe une puissance de 158 chevaux et un couple de 184 lb-pi.

Jusqu’à présent, ce moteur était couplé à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports dans le cas des versions dotées du système à quatre roues motrices 4Motion. Pour l’année-modèle 2025, celle-ci sera remplacée par une transmission automatique conventionnelle à huit rapports. Il sera intéressant de constater l’évolution du comportement routier suite à ce changement de stratégie avec la transmission.

Prochainement, nous en connaîtrons plus sur les autres nouveautés apportées au Volkswagen Taos en 2025.