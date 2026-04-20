Hyundai IONIQ 3: taillé pour le Québec, mais malheureusement pas pour le reste des Nord-Américains

Conçue spécifiquement pour le marché européen, la Hyundai IONIQ 3 propose une approche simple et efficace de la voiture électrique, avec un design distinctif, un habitacle spacieux et une autonomie compétitive. Exactement le genre de voiture qui connaitrait un immense succès au Québec.

Une compacte électrique optimisée pour l’Europe, avec jusqu’à 496 km d’autonomie sous le monde WLTP, soit 425 km EPA

Le design « Aero Hatch » qui maximise l’aérodynamisme

Le IONIQ3 est basé sur le concept IONIQ Three 2025

Une compacte électrique pensée pour le quotidien européen

Hyundai élargit sa famille électrique avec la IONIQ 3, une compacte à hayon entièrement électrique qui vise directement les besoins des automobilistes européens. L’idée derrière ce modèle est simple : offrir une voiture électrique accessible, pratique et agréable à vivre au quotidien.

Un design « Aero Hatch » qui mise sur l’efficacité

La IONIQ 3 introduit une nouvelle silhouette baptisée « Aero Hatch », qui combine aérodynamisme et habitabilité. Le profil est fluide, avec un capot bas et une ligne de toit qui s’étire jusqu’à l’arrière avant de plonger vers un aileron intégré. Comme c’est toujours le cas, cette version de production est passablement plus sage que le concept Three dévoilé en 2025. Le modèle gagne d’ailleurs deux portes de plus.

Cette approche ne sert pas uniquement le style. Elle permet aussi d’optimiser l’espace à bord, particulièrement pour les passagers arrière, tout en atteignant un coefficient de traînée annoncé autour de 0,263. Au profil, on voir des airs de famille très puissants avec le cousin Genesis GV60. C’est particulièrement apparent au panneau de custode.

Le design s’appuie sur la philosophie « Art of Steel », avec des surfaces nettes et précises. Les signatures lumineuses à pixels, désormais typiques de la gamme IONIQ, renforcent l’identité visuelle, tout comme les quatre points centraux qui évoquent la lettre « H » en code Morse.

Une technologie pensée pour être intuitive

À bord, Hyundai mise sur la simplicité d’utilisation plutôt que sur la complexité. La IONIQ 3 est le premier modèle européen de la marque à intégrer le système multimédia Pleos Connect, basé sur Android Automotive.

Selon la configuration, l’écran central peut atteindre 14,6 pouces, avec une interface fluide et personnalisable. L’expérience numérique est complétée par des fonctionnalités pratiques comme la clé numérique, la recharge Plug & Charge et un planificateur de trajets intégré pour les longs déplacements.

Un habitacle étonnamment spacieux pour le format

Malgré son format compact, la IONIQ 3 mise beaucoup sur l’espace intérieur. L’empattement généreux et le plancher plat permettent d’offrir un dégagement appréciable pour les jambes et la tête, même à l’arrière.

L’aménagement suit une approche appelée « Furnished Space », où les éléments sont disposés comme dans un espace de vie. Le résultat est un habitacle chaleureux, fonctionnel et modulable.

Le coffre affiche une capacité de 441 litres, avec en plus un compartiment dissimulé sous le plancher. Selon les versions, on retrouve des sièges relaxants, des matériaux recyclés ou biosourcés, un système audio haut de gamme et un éclairage d’ambiance.

Des aides à la conduite

La sécurité repose sur les technologies Hyundai SmartSense, avec une panoplie complète d’aides à la conduite. Parmi les systèmes proposés, on retrouve l’assistance à la conduite sur autoroute, le stationnement à distance, la vision 360 degrés ou encore la surveillance des angles morts.

L’ensemble est soutenu par plusieurs coussins gonflables et des phares à DEL intelligents qui adaptent l’éclairage selon les conditions.

Une production locale pour le marché européen

La IONIQ 3 a été conçue en Europe et sera assemblée en Turquie, ce qui reflète la volonté de Hyundai de rapprocher développement et production de ses marchés clés.

Développée sur la plateforme E-GMP du groupe, avec une architecture 400 volts, elle privilégie un équilibre entre autonomie, performance et facilité d’utilisation.

Avec une puissance pouvant atteindre 107,8 kW (147 chevaux) et un couple de 184 lb-pi, ainsi qu’une vitesse maximale de 170 km/h, elle ne cherche pas à être sportive, mais plutôt efficace et cohérente avec les attentes du quotidien. Une version de base sera également livrable avec une puissance de 99,8 kW (134 ch.).

En matière de batterie, deux offres. À l’entrée de la gamme, la pile est de 42,2 kWh alors que la plus grande propose 61 kWh. De ces faits, les autonomies annoncées selon le mode WLTP sont de 344 et 496 km, donc 295 et 425 km selon les normes EPA.

Côté recharge, le modèle peut passer de 10 à 80 % en environ 29 minutes en courant continu, avec une capacité de recharge AC pouvant atteindre 22 kW.

Le Québec doit passer son tour

Comme c’est très souvent le cas pour des modèles compacts européens, l’IONIQ3 ne sera pas commercialisé en Amérique du Nord. Les Étatsuniens n’ont pas d’intérêt pour ce type de véhicule. C’est dommage, car le format aurait très certainement plu à bien des consommateurs intéressés par le Hyundai Kona électrique, la Chevrolet Bolt de même que les Kia Niro et EV3.