Volkswagen retarde le projet Trinity priorisant la Golf électrique équipée de la technologie Rivian

La Golf EV sera lancée en 2029, mais l’architecture Rivian fera ses débuts dans les véhicules Audi et Porsche plus tôt.

Volkswagen retarde le « Project Trinity » pour donner la priorité à une Golf EV équipée de la technologie Rivian.

Audi et Porsche lanceront l’architecture avancée Software-Defined Vehicle de Rivian en 2027.

Le projet Trinity, qui est désormais un produit de niche à faible volume, ne sera probablement pas lancé avant 2032.

Volkswagen a confirmé que le lancement de son véhicule électrique phare, le projet Trinity, serait reporté au moins jusqu’en 2032. Le constructeur automobile allemand prévoit de donner la priorité à une nouvelle version électrique de sa Golf emblématique, qui sera lancée en 2029. Les deux véhicules utiliseront une architecture électrique avancée développée dans le cadre d’une coentreprise de 5 milliards de $ avec Rivian.

Lors d’une table ronde avec les médias, le PDG de Volkswagen, Thomas Schäfer, a expliqué la décision de reporter Trinity, déclarant que le constructeur automobile allait d’abord introduire l’architecture SDV (Software-Defined Vehicle) de Rivian dans un modèle plus reconnaissable et plus adapté au marché de masse. « Nous voulons commencer ce voyage avec un produit plus emblématique. Nous commencerons donc par la Golf », a déclaré M. Schäfer.

La plateforme SDV alimentée par Rivian, qui comprend des systèmes électriques avancés et des capacités de conduite autonome de niveau 4, fera ses débuts dans les modèles Audi et Porsche dès 2027. Ces marques haut de gamme testeront la technologie innovante avant qu’elle ne soit introduite dans la gamme grand public de Volkswagen.

La décision de Volkswagen de donner la priorité à la Golf électrique reflète sa volonté de tirer parti de modèles connus pour renforcer sa position sur le marché. La Golf EV sera équipée de la plateforme SDV de Rivian et devrait servir de vitrine aux efforts d’électrification du constructeur.

Cette décision pousse le projet Trinity — autrefois considéré comme le véhicule électrique phare révolutionnaire de la marque — dans un segment de niche à faible volume. Initialement prévu pour 2026, Trinity devrait être lancé au plus tôt en 2032. Volkswagen a précisé que Trinity n’a jamais été conçu comme un modèle à grand volume, mais qu’il servira plutôt de vitrine technologique.

Avant la Golf EV et Trinity, Volkswagen lancera l’architecture SDV de Rivian dans ses marques haut de gamme Audi et Porsche. Les capacités avancées de la plateforme sont mieux adaptées aux véhicules haut de gamme pendant la phase d’adoption initiale. L’architecture représente un pas en avant pour le groupe Volkswagen, car elle permet une mise en œuvre évolutive dans différentes catégories de véhicules, des voitures compactes abordables aux VUS de luxe. M. Schäfer a souligné que le partenariat avec Rivian est au cœur de la stratégie d’électrification de Volkswagen, ajoutant : « C’est avec Rivian, la coentreprise, que nous mettrons en place la nouvelle architecture électronique électrique. »