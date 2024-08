Volkswagen : le projet Trinity repoussé à 2032

La future Golf électrique reviendra-t-elle en Amérique du Nord?

L’Audi A4 électrique sera la première à profiter de la plateforme SSP.

Ça change très vite dans l’industrie automobile et il est même permis d’affirmer que la situation évolue encore plus rapidement que dans le passé depuis l’avènement de la voiture électrique.

En effet, depuis quelques mois, on assiste à un recul du public face à l’alternative électrique, et ce, même s’il y a toujours un engouement pour l’automobile alimentée par les électrons. Même des géants qui affirmaient haut et fort que l’énergie électrique constituait l’avenir de la compagnie se rétractent petit à petit. Cette fois, c’est le projet Trinity de Volkswagen qui est remis à plus tard.

Rappelons que cette future voiture destinée à prendre Tesla par les cornes, notamment en offrant une conduite autonome plus poussée, était attendue initialement en 2026. Malheureusement, il faudra être un peu plus patient, car le géant de Wolfsburg aurait plutôt 2032 comme nouvelle date de livraison du projet. C’est du moins ce qu’affirme le quotidien allemand Handelsblatt qui cite des sources internes.

Ce changement de stratégie veut donc dire que les plateformes électriques actuelles devront – en principe du moins – étirer leur présence sur le marché. On pense notamment à l’architecture MEB boulonnée sous le multisegment ID.4 par exemple ou à la plus récente plateforme PPE prévue pour le Audi Q6 e-tron ou le récent Porsche Macan électrique.

L’entente avec le petit constructeur américain Rivian pourrait toutefois accélérer l’optimisation de ces plateformes en attendant l’arrivée du projet Trinity. La base MEB passerait à la MEB+ en 2026, tandis qu’une mise à jour informatique viendrait bonifier la base PPE.

À plus long terme, la stratégie de Volkswagen serait d’introduire une Golf EV, le modèle qui pourrait toutefois s’appeler ID Golf, étant donnée la notoriété du modèle le plus vendu de l’histoire de la marque. Le lancement de cette ID Golf est attendu en 2029 ou même plus tôt si la plateforme SSP (pour Scalable Systems Platform) arrive à temps.

À ce sujet, ce serait la variante électrique de l’Audi Q4 qui profiterait de cette plateforme SSP vers la fin de 2028. Qui plus est, la prochaine génération de l’utilitaire ID.4 serait attendue en 2030 au lieu de 2028 comme prévu.

C’est le chef de la direction de Volkswagen, Oliver Blume, qui est à l’origine de ces changements pour l’avenir électrique de la marque, non seulement pour corriger les ennuis de logiciels de Volkswagen (Rivian et Xpeng aideront en ce sens), mais aussi pour retrouver le chemin de la rentabilité.