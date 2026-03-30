Cupra affirme que son lancement en Amérique du Nord demeure en suspens, et non annulé

Le déploiement mis en pause de Cupra demeure à l’étude alors que la marque développe de nouveaux VUS hybrides et surveille les conditions commerciales en Amérique du Nord.

Cupra vise toujours l’Amérique du Nord, mais aucune nouvelle date de lancement n’a été approuvée.

La volatilité commerciale et les risques d’investissement ont forcé la marque à mettre sur pause son plan pour 2030.

De nouveaux VUS hybrides pourraient renforcer la pertinence future de Cupra pour l’Amérique du Nord.

Cupra n’a pas abandonné ses ambitions à l’égard du marché nord-américain, mais la marque du groupe Volkswagen précise clairement que toute avancée attendra un contexte d’affaires moins volatil. Les dirigeants ont confirmé que les plans demeurent sur la table même après le report de l’an dernier; toutefois, aucune nouvelle date de lancement n’a encore été fixée.

La marque a d’abord présenté ses ambitions en novembre 2024, lorsqu’elle a indiqué être en discussions préliminaires avec Penske Automotive Group et viser une entrée sur le marché d’ici la fin de la décennie. À l’époque, Cupra présentait cette expansion comme une étape majeure de sa stratégie de mondialisation et précisait que la gamme prévue comprendrait des véhicules à moteur thermique, des VEHR et des VE.

Ce plan a été officiellement repoussé en juillet 2025. Cupra a attribué ce report à l’évolution des conditions du marché et aux défis persistants de l’industrie, avant d’évoquer plus tard l’instabilité géopolitique, l’imprévisibilité des conditions commerciales et l’ampleur des investissements requis pour un lancement aux États-Unis. Un cadre politique plus prévisible sera nécessaire avant que l’entreprise n’engage des capitaux dans le commerce de détail, la distribution et l’adaptation des produits. L’enjeu ne concerne pas seulement la demande; il touche aussi au coût et au risque d’entrer dans un marché où l’économie des importations peut changer rapidement.

La planification des produits évolue elle aussi. Cupra ne présente plus son avenir uniquement sous l’angle du tout électrique. La marque affirme relancer ses programmes hybrides, notamment pour le Formentor, tout en préparant un VUS plus grand lié au concept Tindaya et à sa configuration à prolongateur d’autonomie. Cela donne à Cupra un éventail technologique bien adapté aux marchés où l’électrification complète progresse de façon inégale.

La stratégie de fabrication pourrait devenir le facteur déterminant. Cupra avait déjà indiqué s’attendre à tirer parti de la production du groupe Volkswagen en Amérique du Nord pour au moins un modèle destiné aux États-Unis, et les informations actuelles indiquent que le groupe examine des options locales pour les véhicules touchés par les tarifs. Si cet examen mène à une capacité d’assemblage supplémentaire aux États-Unis pour des plateformes partagées, l’entrée reportée de Cupra pourrait devenir plus facile à justifier.

Pour l’instant, le plan de lancement subsiste, mais seulement comme une option future plutôt que comme un programme d’expansion assorti d’un calendrier.

Source: Edmunds