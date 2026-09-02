Kia dévoile un aperçu de la fourgonnette électrique PV7 avant ses débuts à l’IAA Transportation le 14 septembre

Le PV7 sera le deuxième modèle de la gamme Platform Beyond Vehicle (PBV) de Kia.

Cette fourgonnette sera plus imposante que le PV5, marquant l’entrée de Kia sur le segment des véhicules commerciaux.

Les versions pour passagers et utilitaire (cargo) ont toutes deux été annoncées en photos et en vidéo.

Environ deux ans après avoir dévoilé sa famille de fourgonnettes électriques PBV (Platform Beyond Vehicle), destinées au transport de marchandises comme de passagers, Kia s’apprête à lancer le deuxième modèle de cette gamme.

Le constructeur sud-coréen a en effet offert un aperçu du PV7, une version plus volumineuse de l’actuel PV5, qui sera officiellement présentée à l’IAA Transportation de Hanovre, en Allemagne, le 14 septembre 2026.

Peu de détails ont filtré pour l’instant au sujet de ce deuxième modèle PBV, mais les quelques éléments révélés par les images d’accroche, combinés au concept global de la gamme, laissent penser qu’il s’agira essentiellement d’une déclinaison agrandie du PV5, partageant son design de base et son groupe motopropulseur.

Grâce à ses dimensions supérieures, ce modèle fera entrer Kia dans le segment des véhicules utilitaires légers de plus grand gabarit, accentuant l’offensive de la marque auprès de la clientèle professionnelle amorcée avec le PV5.

À l’instar du modèle plus compact, le PV7 sera proposé à l’échelle mondiale en versions passagers et utilitaire, bien que les deux configurations puissent ne pas être offertes sur l’ensemble des marchés, comme c’est le cas pour le PV5. Les clients canadiens ne peuvent d’ailleurs commander que la déclinaison cargo du PV5 à l’heure actuelle.

Quoi qu’il en soit, le PV7 devrait séduire une clientèle différente de celle du PV5. Alors que ce dernier cible les petites entreprises effectuant des livraisons locales ou de petite taille, le PV7 s’adressera plutôt aux entreprises de plus grande envergure ayant besoin d’intégrer des fourgonnettes à leur flotte pour des usages variés, notamment les services de navette ou la livraison de colis plus volumineux.

Aucune information n’a été communiquée quant à d’éventuelles modifications du groupe motopropulseur par rapport au PV5. Toutefois, l’empattement allongé du PV7 pourrait permettre d’intégrer une batterie de plus grande capacité, ce qui compenserait son poids plus élevé afin d’offrir une meilleure autonomie.

Kia n’a pas diffusé de clichés montrant le véhicule dans son intégralité, mais la face avant et la partie arrière apparaissent dans les aperçus, ce qui permet déjà d’en esquisser l’allure générale.

La silhouette globale semble similaire, mais la signature lumineuse des feux de jour du PV7 prend davantage la forme d’un « C » ou d’un « L » majuscule, là où celle du PV5 rappelle plutôt un « S ».

À l’arrière, les deux véhicules profitent de longs feux verticaux, mais la signature du PV7 présente un décroché vers le bas, tandis que celle du PV5 reste droite et uniforme sur toute la longueur.

Tout comme le PV5, le PV7 sera doté d’un hayon arrière avec essuie-glace intégré sur les versions passagers, de portes battantes tôlées sur les versions utilitaires, ainsi que de portes latérales coulissantes.

L’ensemble des caractéristiques techniques de ce nouveau modèle sera dévoilé le 14 septembre, lors de la présentation officielle du PV7 à l’IAA Transportation — le plus grand salon international consacré aux véhicules commerciaux —, où Kia exposera également plusieurs variantes du PV5.