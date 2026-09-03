La Kia EV4 GT 2027 affiche un prix tout compris de 61 344 $ au Canada

La berline électrique à deux moteurs combine 288 ch, un rouage intégral et une autonomie estimée par Kia à 431 km.

Kia fixe le PDSF de l’EV4 GT 2027 à 58 595 $, pour un prix tout compris de 61 344 $.

Les deux moteurs électriques développent jusqu’à 345 lb-pi de couple et assurent motricité intégrale et performances.

Kia estime à 431 km l’autonomie procurée par la batterie de 81,4 kWh de l’EV4 GT.

Kia Canada a fixé le PDSF de l’EV4 GT 2027 à 58 595 $, positionnant cette berline électrique à rouage intégral au sommet de sa gamme restreinte de voitures. Son prix tout compris s’élève à 61 344 $, avant les taxes de vente, l’immatriculation et les assurances. Les commandes à l’usine peuvent maintenant être passées auprès des concessionnaires Kia certifiés pour les VÉ.

La GT combine la batterie de 81,4 kWh déjà offerte avec deux moteurs électriques procurant motricité intégrale et performances. La puissance combinée s’établit à 288 ch et le couple, à 345 lb-pi. L’autonomie estimée atteint 431 km avec une pleine charge, bien que ce chiffre demeure une estimation préliminaire du constructeur. L’autonomie de l’EV4 GT-Line à traction est estimée à 488 km.

Le modèle de performance repose sur l’architecture modulaire électrique mondiale dédiée de 400 volts de l’EV4. Un port natif conforme à la norme de recharge nord-américaine (NACS) est également inclus, tandis que la batterie de 81,4 kWh utilisée ailleurs dans la gamme EV4 peut effectuer une recharge rapide à courant continu de 10 à 80 % en environ 31 minutes dans des conditions idéales. Le temps de recharge devrait demeurer inchangé pour la GT.

Des changements esthétiques et intérieurs distinguent la GT des autres versions de l’EV4. La GT est équipée de jantes en alliage de 20 pouces, d’étriers de frein aux accents néon — comme sur les autres modèles GT —, de sièges en suède et en similicuir ainsi que d’un bloc d’instrumentation propre à la GT. Un bouton GT monté sur le volant donne accès aux capacités de performance supplémentaires du modèle.

Cette berline électrique « compacte » est la première du genre dans le segment et, espérons-le, incitera d’autres constructeurs automobiles à lui emboîter le pas. Cela dit, il semble peu probable que des marques comme Subaru, Toyota ou d’autres investissent dans un tel produit. Il faudra attendre la Nissan LEAF Nismo, qui ne pourra pas l’égaler sur le plan de la puissance, ou l’arrivée surprise d’un modèle d’un constructeur automobile chinois. Peut-être une Ford Fathom ST ou RS ? Une Fiat 500e Abarth ? Une Chevrolet Bolt SS 2028 ? On peut toujours rêver…

Les clients canadiens peuvent commander l’EV4 GT en blanc nacré Snow White, gris Shale, noir Aurora, rouge Magma ou bleu Yacht. Kia n’a pas précisé de date d’arrivée chez les concessionnaires, se contentant de confirmer que les commandes à l’usine sont désormais ouvertes.