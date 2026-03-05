Volkswagen présente la silhouette de la Golf de neuvième génération

Volkswagen confirme que Wolfsburg construira la Golf de neuvième génération sur sa nouvelle plateforme électrique SSP.

Volkswagen a présenté aux employés de son siège social de Wolfsburg la silhouette de la Golf de neuvième génération.

Le successeur électrique de la Golf devrait être construit sur la prochaine plateforme SSP de Volkswagen.

La production actuelle de la Golf à moteur à combustion passera de Wolfsburg au Mexique à compter de l’été 2027.

Volkswagen a offert aux employés de son siège social de Wolfsburg un aperçu préliminaire de la prochaine génération de la Golf, un successeur entièrement électrique au modèle actuel de huitième génération.

Lors d’un rassemblement interne, la présidente du comité d’entreprise de Volkswagen, Daniela Cavallo, a dévoilé la silhouette de la Golf de neuvième génération. Selon les participants, la présentation a été accueillie par de vifs applaudissements de la part des travailleurs de l’usine où le modèle est produit depuis des décennies.

Nous soupçonnons que ces ovations sont largement liées au fait que la Golf demeurera une Golf dans sa forme et son profil généraux, peu importe ce qui l’anime. Cela garantit également que la prochaine génération de GTI conservera ses racines de compacte sportive. Incidemment, la GTI célébrera son 50e anniversaire en 2026.

Cavallo a décrit la Golf comme étant étroitement liée à la ville de Wolfsburg ainsi qu’à la marque Volkswagen elle-même. Elle a affirmé que la neuvième génération demeurera un véhicule construit à Wolfsburg, consolidant le rôle de l’usine dans la future stratégie de produits de l’entreprise.

La prochaine génération de la Golf devrait passer à une configuration entièrement électrique et pourrait être commercialisée sous l’appellation ID Golf. Volkswagen prévoit construire le modèle sur sa future plateforme Scalable Systems Platform (SSP), l’architecture de prochaine génération du groupe conçue pour les véhicules électriques.

La préparation de ce nouveau modèle entraînera des changements dans l’empreinte de production de la Golf actuelle à moteur à essence. Volkswagen prévoit déplacer l’assemblage du modèle actuel à moteur à combustion de Wolfsburg vers le Mexique à compter de l’été 2027.

Deux véhicules basés sur la plateforme SSP ont déjà été approuvés pour la production à Wolfsburg. En plus de la Golf électrique, l’usine devrait également produire le successeur électrique du multisegment compact T-Roc.

Cavallo a indiqué que Wolfsburg affiche actuellement les coûts de fabrication les plus bas parmi les usines allemandes du groupe Volkswagen, ce qui lui confère une position concurrentielle pour l’attribution de futures productions. Des mises à jour de produits pour le Tiguan sont également prévues sur ce site en 2028, puis de nouveau en 2031.

De plus, même si elle devient entièrement électrique, il semble hautement improbable que la Golf fasse son retour au Canada dans un avenir rapproché.

Source: Automotive News