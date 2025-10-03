Essai routier Volkswagen Golf GTI 2025 : une compact sport à qui il manque une pièce

Perdre la boîte manuelle fait mal, mais la magie de la GTI n’a pas complètement disparu.

Volkswagen retire la boîte manuelle : la GTI 2025 est désormais offerte uniquement avec une automatique au Canada.

Solide moteur turbo de 241 ch, différentiel VAQ et suspension DCC assurent encore un plaisir de conduite aiguisé.

La version Autobahn ajoute confort et polyvalence, mais les puristes lorgneront peut-être vers les rivales manuelles.

Je me disais à quel point j’adore cette voiture. Elle est vraiment rapide. Elle colle à la route. Puis j’ai réalisé que je n’étais même pas au volant de la GTI, mais de ma propre Golf Sportwagen 2018 modifiée. Facile de s’y tromper, non ? Après tout, quand on a sa propre Golf abaissée, préparée et manuelle dans l’entrée, ça peut détourner l’attention de la légende stationnée juste à côté.

Mais voici la réalité : pour 2025, la Volkswagen Golf GTI, exactement comme sa sœur la Golf R, n’est offerte qu’avec une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports. Plus de manuelle. Pour moi, c’est un problème.

L’identité de la GTI a toujours été enracinée dans l’implication du conducteur. La boîte manuelle était son insigne d’honneur. L’enlever, c’est comme lui arracher une partie de son âme. Nissan a fait volte-face et offre une manuelle dans la Z Nismo. Toyota en propose une dans la GR Corolla. Honda continue d’en installer dans la Civic Si et la Type R. Même Hyundai en glisse une dans l’Elantra N.

Volkswagen, de son côté, a choisi de débrancher la prise. Et ça fait mal. Ça me fait douter que la GTI puisse encore porter le poids de sa réputation.

Vivre avec la DSG

Pour être juste, la DSG est brillante. La boîte à double embrayage de Volkswagen est parmi les meilleures : rapide, efficace, fluide et totalement prévisible. Coincé dans le trafic, on la met en mode Drive et on relaxe. Quand la route se libère, elle enchaîne les rapports comme un fusil de précision. Les palettes ajoutent un peu de contrôle, même si leur plastique bon marché ne correspond pas vraiment à l’excitation de conduite.

Mais malgré sa compétence, la DSG ne provoque pas les mêmes émotions. Ma Golf manuelle préparée n’est peut-être pas aussi rapide au départ arrêté (je ménage mon embrayage autant que possible…), mais la connexion est plus riche. Voilà pourquoi je me retrouvais toujours derrière le volant de ma voiture, et non de la GTI, même si l’héroïne drapée de rouge n’était qu’à quelques pas.

Sous le capot

La puissance vient du bien connu 4-cylindres turbo EA888 de 2,0 litres, qui développe 241 chevaux et 273 lb-pi de couple. Sur papier, ça donne un 0–100 km/h en un peu moins de six secondes, mais ça paraît plus fort que les chiffres ne le laissent croire. Merci à la large plage de couple, qui atteint son maximum dès 1 600 tr/min.

C’est un moteur vif, réactif en ville et à l’aise sur les autoroutes. Comparée à ma Golf préparée Stage 1+, la GTI paraît plus raffinée et constante, mais moins brute, et pas plus rapide une fois lancée. Une chose, par contre, la GTI demeure plus efficace. Affichant une consommation moyenne d’un peu moins de 9 L/100 km en conduite mixte, elle consomme environ 25% moins de pétrole (et du 94!) que ma Golf.

Tenue de route et mécanique

C’est ici que la GTI brille encore. En choisissant la version Autobahn, on obtient le contrôle adaptatif du châssis (DCC). En quelques touches sur l’écran, la suspension passe de croisière souple à jouet de piste de fin de semaine. C’est l’une des armes secrètes de la GTI, qui garde le confort tout en donnant la confiance nécessaire pour attaquer.

Il y a aussi le différentiel autobloquant électronique VAQ. En virage serré, on le sent agripper le bitume, transférer la motricité et tirer l’avant avec précision. Rappel que Volkswagen sait encore comment concevoir une hot hatch qui danse.

Style et espace

De l’extérieur, la GTI reste reconnaissable entre toutes. La mise à jour 2025, ou Mk8.5 pour les admirateurs, est une retouche et non une refonte, mais les détails comptent. La version Autobahn chausse de belles jantes de 19 pouces, et en rouge King’s Red, elle frôle le sublime. Le prix débute à 36 495 $ avant frais, tandis que l’Autobahn coûte 40 495 $.

À l’intérieur, Volkswagen installe un tableau de bord numérique de 10,25 pouces et un écran multimédia de 12,9 pouces. L’ergonomie demeure inégale, avec des curseurs tactiles qui demandent de la patience. Heureusement, le volant n’a plus de commandes haptiques. Les sièges avant offrent un bon soutien, la banquette arrière est spacieuse, et on profite de 563 litres de coffre. Pour une compacte, la GTI reste une voiture pratique au quotidien.

Les rivales appellent

Et pourtant, je n’arrive pas à chasser cette idée : est-ce que j’en achèterais une ? La GR 86 propose une dose supplémentaire de dynamisme, même si elle est moins raffinée. La Civic Si est un plaisir rare, avec juste assez de puissance et beaucoup de charme. L’Elantra N de Hyundai est du pur théâtre, tandis que la Subaru WRX continue d’offrir son assurance quatre saisons. Toutes me donnent encore ce que je désire le plus : une vraie manuelle.

La GTI reste excellente, mais pour des passionnés comme moi, elle a perdu une partie de son caractère.

Conclusion

En m’éloignant de la GTI, j’admire son équilibre, son raffinement et son indéniable aura de compacte sportive. Mais au fond de moi, je sais que le passage des rapports manuellement va me manquer. La Volkswagen Golf GTI 2025 est toujours une voiture fantastique. Elle n’est simplement plus la voiture pour moi.

Si Volkswagen ramène un jour la manuelle, je serai le premier en ligne avec un dépôt de 50 $… En attendant, je vais continuer de conduire ma Golf de sept ans et de savourer chaque moment imparfait, mais bien réel, de cette expérience analogique.