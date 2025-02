Volkswagen et Audi prolongeraient la durée de vie des moteurs à combustion en Europe

Les constructeurs automobiles allemands envisagent de renouveler leurs modèles à moteur à combustion interne en raison du ralentissement de la demande de VE

Volkswagen et Audi pourrait prolonger la production de moteurs à combustion en raison de la baisse des ventes de VE en Europe.

Les marques du groupe Volkswagen, dont Porsche et Bentley, retardent leurs projets d’électrification complète en raison de la faible demande de VE.

La règle européenne « zéro émission » de 2035 autorise les carburants synthétiques, mais les alternatives au moteur à combustion interne restent incertaines.

Volkswagen et Audi seraient en train de reconsidérer leur calendrier de transition vers les véhicules électriques (VE) en Europe. Selon un rapport du journal économique allemand, les deux marques prévoient de prolonger le cycle de vie de leurs modèles à moteur à combustion interne (MCI), à la suite d’un déclin des ventes de VE.

En 2024, les ventes de VE de Volkswagen ont diminué de 2,7 %, tandis qu’Audi a connu une baisse plus importante de 7,8 %. Dans l’ensemble du groupe Volkswagen, les livraisons de modèles à zéro émission ont diminué de 3,4 %. En réponse à la baisse de la demande, les deux marques devraient investir dans une mise à jour des modèles à moteur à combustion interne existants, ce qui pourrait retarder leur transition vers des gammes entièrement électriques.



Volkswagen avait initialement prévu de ne vendre que des véhicules électriques en Europe d’ici 2033, tandis qu’Audi s’était fixé le même objectif pour son marché mondial. Cependant, le PDG d’Audi, Gernot Döllner, a déclaré que la marque restait « flexible » en ce qui concerne ce calendrier. Le responsable du développement technique de Volkswagen, Kai Grünitz, a également suggéré que la Golf MK8 pourrait rester en vente jusqu’au milieu des années 2030, même si la Golf Mk9 entièrement électrique est introduite plus tard dans la décennie.

Toute modification de la stratégie de VW et d’Audi pourrait également avoir un impact sur les marques sœurs Skoda, SEAT et Cupra.

D’autres marques du groupe Volkswagen ont déjà ajusté leurs plans d’électrification en réponse aux conditions du marché. Porsche, par exemple, a vu ses ventes de Taycan chuter de 49 % en 2024, ce qui l’a incité à réévaluer sa stratégie. La marque a maintenant décidé de réintroduire des moteurs à combustion interne dans certains futurs modèles initialement prévus comme VE.

Bentley a également revu sa feuille de route en matière d’électrification. La marque de luxe britannique a reporté le lancement de son premier véhicule électrique de 2025 à 2026 et étendu son objectif de devenir une marque entièrement électrique de 2030 à 2035. De même, Lamborghini a reporté le lancement de son premier véhicule électrique, le Lanzador, de 2028 à 2029. Le VUS Urus de prochaine génération devrait être entièrement électrique, mais la société continuera à produire des modèles à essence tels que le V12 Revuelto et le V8 Temerario jusqu’au début des années 2030.



Bugatti Rimac, désormais contrôlée par le groupe Rimac et Porsche, ne présentera pas son premier véhicule électrique au cours de la décennie. La marque d’hypercars avait initialement prévu de remplacer la Chiron à moteur W16 par un modèle électrique sous le contrôle du groupe Volkswagen, mais ces plans ont changé à la suite du changement de direction.

L’interdiction par l’Union européenne des ventes de véhicules à moteur à combustion en 2035 n’interdira pas toutes les technologies à moteur à combustion interne, mais exigera qu’il n’y ait aucune émission nocive. Cela laisse de la place aux carburants synthétiques et à l’hydrogène, bien que l’adoption généralisée de ces alternatives reste incertaine.

Selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), la part de marché des VE dans l’UE a baissé de 1 % pour atteindre 13,6 % en 2024. Si la demande de VE n’augmente pas, les constructeurs automobiles ne manqueront pas de réclamer des ajustements réglementaires, comme ils l’ont fait sur d’autres marchés.