Volkswagen corrige le rare défaut du Taos 2024 pour 2025

– Sur la Taos 2025, Volkswagen remplace la boîte DSG à 7 rapports, qui pose problème, par une boîte automatique à 8 rapports, plus douce.

– Le Taos 2025 gagne en puissance grâce à un moteur 1,5 litre révisé, développant 174 chevaux.

– Le design de la nouvelle Taos 2025 a été modernisé avec une calandre plus moderne, des feux arrière connectés et un habitacle plus silencieux.

Volkswagen a révélé les changements qu’elle apportera à son VUS sous-compact Taos pour 2025. Au même moment, je conduisais une Taos 2024, et je n’ai pas pu m’empêcher de profiter de l’occasion pour partager une ou deux réflexions sur le VUS en question.

La grande décision

J’ai conduit le tout nouveau Taos pour la première fois à la fin de l’année 2021 et, dans cet article, j’ai déploré le manque de coopération de la boîte DSG à 7 rapports (Direktschaltgetriebe en allemand), et j’en suis resté là. Dans cette version 2024, cependant, la DSG est un véritable cauchemar.

Comme je l’ai dit dans ma critique de 2022, faire en sorte que la DSG fasse son travail revient à « réveiller un chat en plein sommeil après un repas copieux ». Je devais être en pleine forme lorsque j’ai testé la 2022, car la 2024 est affreuse, bourrée, réglée comme un cul, et tout simplement désagréable. Comme en 2022, j’ai essayé de passer d’un mode de conduite à l’autre, mais en vain – c’est ici la principale raison pour laquelle tous ceux qui envisagent d’acheter une nouvelle Taos DOIVENT attendre un peu et prendre une 2025.

Le nouveau modèle est équipé d’une boîte de vitesses conventionnelle à 8 rapports, ce qui devrait améliorer l’expérience de conduite. Auparavant, la 8-vitesse était réservée aux modèles à traction avant, elle transmettra désormais la puissance aux quatre roues.

Plus de puissance, c’est toujours, ou presque, mieux

Pour 2025, le Taos bénéficie d’une mise à jour semi-significative de son groupe motopropulseur, avec un moteur 4 cylindres 1,5 litre turbocompressé revu et corrigé. La puissance passe à 174 ch, contre 158 ch pour les modèles 2022-2024. Comme je n’ai pas trouvé le chiffre du couple pour 2025, je suppose qu’il se maintient à 184 lb-pi, ce qui reste généreux.

Aucune information non plus sur les améliorations en matière de consommation de carburant. L’« ancienne » 1.5T affichait une moyenne de 8,2 l/100 km en conduite mixte, ce qui est acceptable. Les performances semblent toutefois s’être améliorées, le 0-100 km/h semblant avoir perdu quelques dixièmes de seconde.

Pour le reste, la 2024 fait l’affaire

Le Taos 2025 présente un nouveau design avant, avec un nouveau pare-chocs, une nouvelle calandre et des phares projecteurs à DEL de série sur toutes les versions. La calandre comprend désormais une barre lumineuse en option, qui apporte une touche de modernité. À l’arrière, le design a été modifié avec des feux arrière connectés et un badge Volkswagen éclairé. Même si ces mises à jour augmentent l’attrait de la Taos, le design 2022-2024 reste jeune et suffisamment musclé avec l’éclairage à DEL et une barre lumineuse en option dans la calandre.

À l’intérieur, la Taos 2025 inaugure un tableau de bord redessiné qui intègre un écran d’infodivertissement de 8 pouces de série. Il s’agit d’une amélioration par rapport aux modèles de base 2022-2024, où un écran de 6,5 pouces était de série sur les Trendline, qui n’ont pas été vendus en grandes quantités.

Pour un grand VUS sous-compact, le Taos reste spacieux et bien équipé. Selon VW, le silence de l’habitacle a été amélioré pour 2025. Actuellement, même si certains bruits de la route pénètrent dans l’habitacle à vitesse élevée, le Taos est loin d’être le plus bruyant du segment. Les sièges sont confortables, mais, comme beaucoup de sièges Volkswagen, ils pourraient bénéficier d’un meilleur soutien lombaire.

Une parmi tant d’autres

La guerre pour attirer l’attention est féroce dans ce segment. Tous les grands constructeurs automobiles ont au moins un acteur dans cette catégorie. La 2024 est proposée à partir de 27 395 $ pour le modèle de base à traction avant et 29 995 $ pour le modèle à traction intégrale. Le prix du 2025 n’est pas encore connu, mais pour concurrencer le tout nouveau et très intéressant Nissan Kicks 2025, qui se vend à moins de 30 000 $ avec la traction intégrale, Volkswagen devra faire preuve de sagesse.

Les autres alternatives sont les Kia Seltos, Hyundai Venue et Kona, Chevrolet Trailblazer et Trax, Mazda CX-30, Mitsubishi RVR, Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, Jeep Compass, et c’est à peu près tout. Personnellement, le Taos est le plus beau du lot, suivi des Kicks et des GM.

Si vous pensez encore à un Taos 2024, il vous suffit d’en faire l’essai. Je ne doute pas qu’en quelques minutes, vous serez convaincu qu’il faut attendre la Taos 2025.