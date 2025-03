La petite ID. Every1 de Volkswagen pourrait bien être le plus importante à ce jour

Personne ne fait des voitures adorables comme VW

Un concept de taille minuscule préfigure une Volkswagen cruciale

Ce sera son véritable véhicule électrique abordable

Il pourrait s’agir de la voiture la plus critique de Volkswagen. La mobilité abordable a toujours été l’objectif de VW. C’est dans le nom de la marque, après tout. Mais dernièrement, elle n’a pas été en mesure de le faire. La voiture d’exposition ID. Every1 est notre premier aperçu d’un nouveau modèle qui semble vouloir changer la direction de Volkswagen. Une voiture électrique sous-compacte qui, espère VW, fera pour la marque ce que la Coccinelle originale et la toute première Golf ont réussi à accomplir.

L’ID. Every1 présente en avant-première une voiture électrique que VW prévoit de vendre pour 20 000 euros. Cela fait 31 000 $ au taux de change actuel, et comme les prix en Europe incluent la taxe sur les ventes, cela signifie que cette voiture pourrait se retrouver à moins de 25 000 $ ici.

Si VW y parvient, il s’agira d’un prix exceptionnel. Pas seulement pour un véhicule électrique, mais pour n’importe quelle voiture. Le nombre de modèles vendus aujourd’hui à moins de 25 000 $ est quasiment nul.

Il y a des compromis à faire pour atteindre ce prix. Cette voiture ne mesure que 3 880 mm de long, soit à peu près la même longueur qu’une Mitsubishi Mirage à hayon, bien que la VW soit plus large. L’Every1 ne vise également qu’une autonomie de 250 km, une puissance de 94 chevaux et une vitesse de pointe de 130 km/h. Elle n’est peut-être pas idéale partout, mais elle semble parfaite pour Montréal, les grandes régions de Toronto et Vancouver. C’est-à-dire là où vivent la plupart des Canadiens.

Volkswagen qualifie le design extérieur de « sympathique ». Les passages de roues évasés et l’espèce de sourire dans le nez ont pour but de rendre la voiture plus conviviale. L’épais montant C lui donne un air plus sportif, même si nous ne savons pas encore s’il le sera.

L’ID. Every1, un nom que nous espérons ne verra pas le jour, reprend de nombreux éléments du design VW d’antan. La ligne de fenêtre plate, les doubles phares simples et le logo dans la lunette arrière ne sont que quelques-uns des détails.

Si elle est petite à l’extérieur, elle devrait être plus imposante à l’intérieur. Volkswagen affirme que même si elle est beaucoup plus petite, elle offre plus d’espace intérieur que la Polo. L’habitacle est donc presque de la taille d’une Golf, et s’il est peut-être exigu pour cinq personnes, il n’est pas pénalisant pour autant.

Le mérite de la taille revient à la plateforme MEB de VW. C’est la dernière-née de Volkswagen, et elle offre des niveaux élevés d’efficacité ainsi que tout cet espace dans l’habitacle.

Avec ce nouveau modèle, que VW a qualifié de « Ligue des champions de l’ingénierie automobile », VW est prêt à tout pour retrouver sa place parmi les meilleurs constructeurs de petites voitures. Le plus gros problème de cette petite voiture pourrait être son calendrier. Volkswagen a indiqué qu’elle ne serait pas commercialisée avant 2027. Avec le rythme actuel de l’ingénierie automobile et les échecs de VW avec l’ID.4 et le Buzz, l’opportunité sera possiblement ratée.