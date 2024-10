VinFast VF 7 2025: on connaît maintenant son autonomie officielle

Après les VF 8 et VF 9, voilà que le VF 7 2025 est pressenti pour être le troisième véhicule de la marque VinFast à être commercialisé en sol canadien. Et on connaît maintenant son autonomie officielle.

Le VinFast VF 7 Plus 2025 pourra parcourir jusqu’à 336 kilomètres avec une seule charge.

Le VF 7 deviendra le troisième VUS électrique du constructeur vietnamien.

Il sera muni d’une batterie de 75,3 kWh.

D’après des informations divulguées sur le site de Ressources naturelles Canada, on apprend que l’autonomie officielle du nouveau VinFast VF 7 2025 sera de 336 kilomètres. Celui-ci rejoindra les rangs des VF 8 et VF 9 déjà commercialisés par le constructeur vietnamien.

Comme on peut le lire sur le site Internet de VinFast, le VF 7 devrait se positionner entre le futur VF 6 et le VF 8 qui circule déjà sur les routes du Québec. Le VF 7 est un VUS électrique qui peut accueillir jusqu’à cinq occupants.

Dans sa version Eco, le VF7 est animé par une motorisation électrique qui développe une puissance de 201 chevaux et un couple de 228 lb-pi. Dans le cas de la version Plus dont l’autonomie se chiffre à 336 kilomètres, on a droit à une puissance de 348 chevaux et à un couple de 368 lb-pi. Les deux versions sont dotées d’une batterie d’une capacité de 75,3 kWh.

Pour l’heure, l’échelle de prix du VinFast VF 7 2025 demeure inconnue pour le marché canadien.