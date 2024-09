VinFast VF 8 2024: 5 choses à savoir

Le VUS 100% électrique VinFast VF 8 a été le premier véhicule de la marque à être commercialisé sur le marché canadien. Voici 5 choses à savoir au sujet du VinFast VF 8 2024.

Le VinFast VF 8 est offert à partir de 53 600 $

D’emblée, il faut mentionner que le VinFast VF 8 2024 propose un format de multisegment comparable aux Volkswagen ID.4, Hyundai Ioniq 5 et Ford Mustang Mach-E. Le PDSF de la version Eco est de 53 600 $. Le prix passe à 59 200 $ pour une version Plus dont l’équipement est plus complet. Il est à noter que le VF 8 est éligible à la subvention provinciale de 7000 $ du programme Roulez vert d’ici le 31 décembre prochain et à la subvention fédérale de 5000 $ grâce au Programme ​​d’incitatifs pour les véhicules zéro émission.

Au moment d’écrire ces lignes, le constructeur vietnamien annonce des taux de financement à 0,99 %. Pour ce qui est du VF 8 Plus, il est offert en location avec des paiements mensuels de 399 $ à 0,49% avec un dépôt de 2920 $.

L’autonomie maximale est de 425 kilomètres

Le VinFast VF 8 2024 est doté d’une batterie dont la capacité est de 87 kWh. Celle-ci permet de parcourir jusqu’à 425 kilomètres dans le cas de la version Eco d’après les données officielles fournies par Ressources naturelles Canada. L’autonomie de la version Plus est de 356 kilomètres et de 391 kilomètres pour la version Plus avec l’ensemble Performance.

Le VF 8 est couvert par une garantie de 10 ans ou 200 000 kilomètres

Le VinFast VF 8 2024 est couvert par une garantie de 10 ans ou 200 000 kilomètres. Quant à la batterie, elle est protégée par une garantie de 10 ans à kilométrage illimité.

Le VinFast VF 8 2024 est doté de plusieurs caractéristiques intéressantes

Le multisegment qu’est le VinFast VF 8 2024 est doté de plusieurs caractéristiques intéressantes comme le rétroviseur automatique, le toit ouvrant panoramique, la reconnaissance du conducteur, les sièges en cuir végétalien, le volant chauffant, l’assistant vocal avec « Hey VinFast » et le système de sécurité SAAC.

Il n’y a que deux points de service au Québec

Enfin, il est important de ne pas négliger le fait que VinFast soit un constructeur automobile nouvellement établi au Québec. Dans la province, seuls deux points de vente et de service sont actuellement en activité. L’un se situe à Montréal sur la route Transcanadienne et l’autre est à Laval sur le boulevard Chomedey. Notons qu’il y a aussi une salle d’exposition au Carrefour Laval. Cela dit, il y a des plans d’expansion pour la marque vietnamienne.