VinFast s’apprête à entrer en bourse en août et annonce une fusion de 27 milliards de dollars

La cérémonie de lancement de l’usine de fabrication de véhicules électriques de VinFast coïncide avec l’annonce de sa fusion de 27 milliards de dollars avec Black Spade, ouvrant la voie à une introduction en bourse en août.

VinFast et Black Spade annoncent une fusion de 27 milliards de dollars, validée par la SEC, ouvrant la voie à une introduction en bourse en août.

La cérémonie de lancement de l’usine de fabrication de véhicules électriques de VinFast en Caroline du Nord coïncide avec l’annonce de la fusion.

L’expansion rapide de VinFast vise à établir une présence significative sur le marché, malgré les premières critiques soulevant des inquiétudes quant à la qualité des produits.

VinFast, en collaboration avec Black Spade, a fait une annonce lors de la cérémonie de lancement de la construction de son futur site de fabrication de véhicules électriques en Caroline du Nord. Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, et les dirigeants de VinFast ont assisté à l’événement, qui marque une étape importante dans les plans d’expansion de l’entreprise.

Lors de la cérémonie d’inauguration, VinFast a révélé la validation par la Securities and Exchange Commission (SEC) de son dossier F-4, une étape cruciale dans son projet de fusion avec Black Spade. Cette validation est une étape cruciale vers l’introduction en bourse (IPO) et la cotation publique de VinFast. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunira le 10 août 2023 pour approuver l’acquisition, ouvrant ainsi la voie à la poursuite de la croissance et du développement.

Thuy Le, PDG de VinFast, s’est réjouie de cette avancée, déclarant qu’elle représentait une étape remarquable dans le renforcement de la présence de VinFast aux États-Unis et qu’elle rapprochait l’entreprise de son projet d’introduction en bourse. Parallèlement à cette étape importante en vue de l’introduction en bourse, la cérémonie a également marqué le début de la construction de l’usine de fabrication de véhicules électriques de VinFast en Caroline du Nord.

Dennis Tam, président et co-directeur général de Black Spade, a également souligné l’importance de la validation de la SEC, qui les rapproche de la réussite de la fusion entre Black Spade et VinFast. Il s’est dit convaincu que la fusion placerait les deux entreprises dans une position de réussite à long terme.

VinFast, dont la valeur d’entreprise s’élève à 27 milliards de dollars et la valeur des capitaux propres à 23 milliards de dollars, progresse rapidement pour consolider sa présence dans le secteur manufacturier et son éventuelle cotation en bourse. Malgré son importante infrastructure de production, le constructeur automobile vietnamien reste relativement peu connu. Les premières critiques indiquent que certains considèrent que ses voitures ne sont pas de la qualité d’une voiture de production. Néanmoins, VinFast a déjà dépassé d’autres startups de véhicules électriques en termes d’empreinte manufacturière et de plans d’expansion.

La fusion et l’introduction en bourse devraient permettre à VinFast de bénéficier d’une visibilité et de ressources accrues pour poursuivre ses objectifs ambitieux sur le marché des véhicules électriques. Avec l’approbation de la SEC et le soutien de Black Spade, VinFast est prête à entrer dans une nouvelle phase de croissance et à s’imposer comme un acteur important du marché des véhicules électriques.