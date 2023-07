VinFast n’a livrer que 128 véhicules entre Janvier et Mai 2023 aux États-Unis.

Le fabricant vietnamien VinFast est confronté à des difficultés liées à la faiblesse des ventes sur le marché américain, puisque seuls 128 véhicules ont été immatriculés entre janvier et mai 2023.

La première incursion de VinFast sur le marché américain s’est accompagnée de seulement 128 immatriculations de son VF 8 en cinq mois.

Malgré ses efforts pour stimuler les ventes, le constructeur automobile doit faire face à la concurrence de marques plus connues, à des prix plus élevés et à l’absence de stimuli fiscaux au niveau fédéral.

Les plans de VinFast pour une cotation en bourse aux États-Unis se heurtent à des obstacles.

VinFast, le fabricant vietnamien de véhicules électriques, a rencontré d’importantes difficultés pour pénétrer le marché américain et obtenir une cotation en bourse aux États-Unis afin de financer son expansion mondiale. Selon les données d’Experian, la jeune entreprise de véhicules électriques n’a enregistré que 128 immatriculations de véhicules neufs pour son crossover VF 8 entre janvier et mai, ce qui suggère que l’entreprise ne parvient pas à séduire les consommateurs américains.

Bien que VinFast ait tenté de stimuler les ventes en réduisant les prix et en proposant des contrats de location plus créatifs, elle est confrontée à une forte concurrence sur un marché dominé par des noms connus tels que Ford, Volkswagen et Tesla.

Une partie des difficultés rencontrées par VinFast peut être attribuée à son manque de familiarité avec les États-Unis et à une stratégie de prix qui place la VF 8 au-dessus des véhicules concurrents. La VF 8, dont le prix de départ est de 47 200 dollars américains, n’est pas éligible à la subvention fiscale fédérale d’un montant maximal de 7 500 dollars, puisqu’elle est fabriquée en dehors de l’Amérique du Nord, ce qui donne un avantage à des concurrents tels que Tesla, dont le modèle Y est à la fois moins cher et éligible à la subvention fiscale. Les critiques ont également décrit la VF 8 comme un produit précipité, ce qui pourrait dissuader davantage les acheteurs potentiels.

Outre les problèmes rencontrés sur le marché de la consommation, les projets de VinFast de s’introduire en bourse aux États-Unis afin de lever des fonds pour son expansion se sont heurtés à des obstacles. L’entreprise prévoyait de s’introduire en bourse en fusionnant avec Black Spade Acquisition, une société d’acquisition à but spécifique (SPAC).

Toutefois, les actionnaires de Black Spade Acquisition ont racheté plus de 80 % de leurs actions, ce qui a remis en question les projets de VinFast. Malgré ce revers, VinFast insiste sur le fait que ce développement n’aura pas d’impact sur le processus d’introduction en bourse ou sur l’évaluation convenue.

Les projets de VinFast d’élargir sa gamme de véhicules électriques et son ambition de pénétrer des marchés plus importants en Amérique du Nord, en Europe et en Asie semblent en suspens, car l’entreprise est confrontée à ces difficultés. Elle a dû reporter à 2025 la construction d’une usine de 4 milliards de dollars en Caroline du Nord, retardant ainsi ses capacités de production aux États-Unis. En outre, l’entreprise a enregistré une perte de 598 millions de dollars américains au premier trimestre, alors que son chiffre d’affaires a chuté de 49 %.