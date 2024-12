Un dénonciateur de Jaguar Land Rover prétend avoir été licencié pour des problèmes de sécurité concernant le VinFast EV

Un ingénieur affirme avoir été licencié après avoir signalé des défauts de sécurité dans des véhicules électriques conçus par Tata Technologies.

Un dénonciateur affirme avoir été licencié et mis sur liste noire après avoir soulevé des problèmes de sécurité concernant les voitures électriques VinFast.

Les autorités de régulation américaines enquêtent sur 28 rapports de défauts à la suite d’un accident mortel impliquant la VinFast VF8.

Les législateurs britanniques proposent de renforcer la protection des dénonciateurs de problèmes de sécurité dans les entreprises.

L’ingénieur mécanicien Hazar Denli affirme avoir été licencié par Jaguar Land Rover (JLR) après avoir soulevé des problèmes de sécurité concernant des véhicules électriques développés par la division d’ingénierie du groupe Tata. M. Denli affirme avoir été licencié à la suite de publications en ligne mettant en garde contre d’éventuels défauts de sécurité des véhicules électriques conçus par VinFast, un client du groupe Tata.

Des courriels confidentiels obtenus par la BBC révèlent des discussions entre des cadres de Tata Technologies et de JLR concernant le licenciement de M. Denli. Les autorités américaines enquêtent actuellement sur des plaintes relatives à la sécurité du même modèle de véhicule après qu’un accident a tué quatre personnes en Californie.

M. Denli, basé à Milton Keynes, était employé par Tata Technologies, une division du groupe Tata, où il a identifié des défauts structurels dans le châssis et les systèmes de suspension des véhicules électriques de VinFast. Il a signalé que des composants étaient défectueux lors des essais, ce qui présentait des risques de désalignement et de perte de contrôle. Denli a recommandé de revoir la conception des pièces pour améliorer la sécurité, mais la production s’est poursuivie sans changement.

À la suite de l’accident mortel survenu à Pleasanton, en Californie, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert une enquête sur le modèle VinFast VF8. L’enquête se concentre sur les défauts potentiels du système d’assistance au maintien de la trajectoire et des commandes de direction. VinFast a déclaré qu’elle coopérait pleinement à l’enquête.

Denli a démissionné de Tata Technologies en mai 2023, invoquant son insatisfaction à l’égard du projet. Il a ensuite rejoint JLR, mais a continué à exprimer ses inquiétudes en ligne, notamment sur Reddit, au sujet des risques de sécurité des véhicules VinFast. Des courriels montrent que Tata Technologies a demandé à JLR de mettre fin au contrat de Denli, en invoquant des risques pour sa réputation. Le 18 juillet, il a été mis fin à son emploi et il a été signalé sur une plateforme de recrutement de l’industrie afin d’empêcher de futures embauches.

Le groupe Tata et JLR ont refusé de commenter l’affaire, invoquant des procédures judiciaires en cours. VinFast a déclaré qu’elle n’influençait pas les décisions d’embauche du groupe Tata et a exprimé sa confiance dans ses normes de sécurité.

L’enquête de la NHTSA se poursuit et se concentre sur les rapports de défauts de direction et de maintien de la trajectoire dans plus de 3 100 véhicules VinFast vendus aux États-Unis depuis 2023.