VinFast ajoute des concessionnaires américains malgré une baisse des ventes de 63 %

VinFast ajoute des programmes de financement et des technologies mises à jour dans le but de maintenir ses activités.

Les immatriculations américaines ont chuté de 63 % pour s’établir à 389 véhicules jusqu’en juillet 2026.

Trois nouveaux concessionnaires et un VF 8 actualisé font partie de la plus récente offensive commerciale de VinFast.

La Caroline du Nord cherche à récupérer le site de l’usine retardée de VinFast.

VinFast tente de stabiliser ses activités aux États-Unis après que ses immatriculations, sa couverture de concessionnaires et son projet manufacturier en Caroline du Nord ont tous évolué dans la mauvaise direction.

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques n’a enregistré que 389 immatriculations aux États-Unis au cours des sept premiers mois de 2026, selon Mobility Global. Ce chiffre représente une baisse de 63 % par rapport à la même période en 2025. Le multisegment VF 8 à deux rangées a représenté 319 immatriculations, tandis que le VF 9, plus imposant et doté de trois rangées, en a généré 70. VinFast ne publie pas de données précises et distinctes sur ses ventes ou ses livraisons sur le marché canadien.

Le recul de VinFast a été nettement plus prononcé que la contraction de 22 % enregistrée dans l’ensemble du marché américain des véhicules électriques. Les immatriculations totales de véhicules électriques ont atteint 578 531 unités de janvier à juillet, tandis que leur part des ventes de véhicules légers est passée de 7,7 % un an plus tôt à 6,1 %.

L’entreprise réagit en ajoutant trois concessionnaires franchisés, un VF 8 actualisé et un programme de véhicules d’occasion certifiés. De nouveaux détaillants sont prévus à Tustin et Redondo Beach, en Californie, ainsi qu’à Philadelphie. Moins de 12 établissements actifs figuraient sur le site Web américain de VinFast à la fin septembre. Seulement cinq sont indiqués comme actifs au Canada, auxquels s’ajoutent 15 centres de service NexDrive, soit des ateliers autorisés à entretenir les véhicules VinFast.

Les deux réseaux sont considérablement plus petits que ce qui avait été envisagé. VinFast a fait son entrée en Californie par l’intermédiaire de la vente directe au début de 2023, avant de recruter des détaillants franchisés et d’annoncer, en avril 2025, avoir signé des ententes avec 38 concessionnaires. L’entreprise a ensuite fermé ses 15 magasins californiens exploités directement, tandis que plusieurs franchisés ont quitté la marque. Dix établissements étaient initialement prévus au Canada, mais ce nombre avait été réduit à cinq au milieu de 2025.

Les ventes du VF 8 2027 ont commencé en septembre aux États-Unis. Le site Web canadien continue d’afficher les années modèles 2026 et 2025. Le modèle 2027 reçoit des équipements supplémentaires d’aide à la conduite, notamment le freinage automatique d’urgence en marche arrière et l’assistance au changement de voie. Son prix débute à 41 790 $ US, frais de livraison compris, soit 500 $ US de plus que la version 2025. VinFast propose un financement à 0 % pouvant atteindre 84 mois. Au Canada, le prix du VF 8 2026 commence à environ 57 000 $, frais compris, avant les rabais et les incitatifs.

D’importants incitatifs ont déjà soutenu la gamme composée de deux modèles. Motor Intelligence a calculé des rabais moyens de près de 19 000 $ US sur le VF 8 et de presque 20 000 $ US sur le VF 9 entre janvier et août. Au Canada, les rabais sur le VF 8 dépassent 16 000 $.

Le nouveau programme de véhicules d’occasion certifiés propose un financement à partir de 2,99 % pour une période pouvant atteindre 72 mois. VinFast offre un programme semblable au Canada.

Le projet non résolu de VinFast en Caroline du Nord présente un problème distinct. Le département du Commerce de l’État a intenté une poursuite en mai afin de récupérer la propriété industrielle, alléguant que les échéances de construction n’avaient pas été respectées. VinFast conteste cette affirmation et soutient avoir droit à une prolongation lui permettant de commencer la production en 2028. L’usine de véhicules et de batteries de 4 milliards $ US devait initialement ouvrir en 2024, après la cérémonie d’inauguration des travaux tenue en juillet 2023.

Bien que l’entreprise ait évoqué l’arrivée de modèles supplémentaires en Amérique du Nord, notamment les VF 6 et VF 7, la microvoiture VF 3 et la camionnette VF Wild, elle n’a pas confirmé de calendrier de lancement actualisé. À l’extérieur des États-Unis, VinFast a livré 70 085 véhicules à l’échelle mondiale au deuxième trimestre, une hausse de 96 % sur un an, soutenue par sa croissance en Inde, en Indonésie et aux Philippines.

Source: Automotive News