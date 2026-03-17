VinFast va reprendre la construction de son usine américaine à temps pour un début de production en 2028

Malgré des pertes croissantes et une baisse de la demande de véhicules électriques aux États-Unis, VinFast a toujours l’intention d’ouvrir une usine en Caroline du Nord.

Cette usine sera probablement beaucoup plus petite que prévu initialement, avec un effectif réduit de 80 %.

Ce changement de plan pourrait contraindre le constructeur automobile à rembourser les investissements des gouvernements locaux et de l’État.

Après avoir suspendu la construction de sa première usine sur le sol américain en 2024, VinFast est prêt à reprendre les travaux à temps pour un début de production prévu en 2028.

Alors que le constructeur vietnamien affichait des plans d’expansion mondiale ambitieux lors de l’arrivée du VUS électrique VF8 en Amérique du Nord pour l’année-modèle 2023, des pertes financières croissantes et l’effondrement de la demande de VÉ sur des marchés clés l’ont forcé à revoir son projet à la baisse.

En effet, l’entreprise avait mis en pause la construction de sa première usine américaine en 2024, annonçant un report des travaux de trois ans.

Bien que VinFast ait vendu 196 919 véhicules dans le monde en 2025, soit plus du double de ses ventes de 2024, la société a enregistré une perte nette de 97,25 billions de dongs (environ 5,1 milliards de dollars canadiens), un chiffre en hausse de 26 % par rapport à l’année précédente.

Pour cette raison, et compte tenu des rapports prévoyant que les ventes de véhicules électriques aux États-Unis continueront de chuter de 16 % supplémentaires en 2026, l’usine VinFast de Caroline du Nord devrait être beaucoup plus modeste que prévu lors du lancement de la production en 2028.

Des indices figurent dans les documents déposés par l’entreprise auprès des organismes de réglementation locaux, indiquant que l’usine emploiera environ 1 400 travailleurs, soit près de 80 % de moins que les 7 500 emplois initialement promis.

Or, le constructeur s’était engagé à créer un nombre défini d’emplois en échange d’environ 315 millions de dollars US d’incitatifs offerts par l’État et les autorités locales sur une période de 32 ans.

En fait, VinFast pourrait être contraint de rembourser 125 millions de dollars en frais de préparation du site à l’État de Caroline du Nord s’il ne crée pas au moins 3 875 emplois.

De plus, l’État pourrait exercer un droit de rachat sur une partie ou la totalité du site de 1 765 acres si l’entreprise ne respecte pas les délais de construction et d’embauche, incluant l’obligation de créer 1 750 emplois d’ici la fin de l’année en cours.

Afin d’éviter cela, VinFast devrait investir au moins 500 millions de dollars dans le développement principal du projet.

Même si elle s’avère beaucoup plus petite que prévu, l’usine américaine marquera un changement de priorité pour l’entreprise vietnamienne, qui a recentré ses activités sur son marché intérieur et les pays voisins au cours des deux dernières années.

Source : Automotive News