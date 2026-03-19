VinFast retire discrètement le VF6 de ses plans nord-américains

Le constructeur vietnamien écarte le VF6 d’entrée de gamme, vraisemblablement le plus abordable, tout en évaluant une relance à plus petite échelle de son projet d’usine en Caroline du Nord.

Le VF6 n’apparaît plus parmi les futurs modèles de VinFast en Amérique du Nord.

VinFast offre toujours le VF6 en Europe.

Son projet d’usine aux États-Unis pourrait redémarrer en 2028 avec des effectifs fortement réduits.

VinFast a retiré le VF6 de ses pages consacrées aux futurs modèles au Canada et aux États-Unis. Sur ses deux sites nationaux, le constructeur affiche maintenant les VF8 et VF9 déjà en vente, tandis que le VF7 demeure indiqué comme « à venir ».

Les VF6 et VF7, tous deux plus attrayants et au style plus moderne que les actuels VF8 et VF9, ont été dévoilés pour la première fois dès 2022 au Salon de l’auto de Los Angeles. Les spécifications initiales ont été communiquées en janvier 2023, mais aucune mise à jour concernant ces modèles n’avait été partagée jusqu’à maintenant.

Le retrait du VF6 survient alors que l’arrivée du constructeur sur le marché s’est déroulée beaucoup plus lentement que prévu à l’origine. Lorsque VinFast est arrivé au Canada, l’entreprise avait présenté une gamme plus large ainsi qu’un plan d’expansion rapide. Or, plusieurs programmes ont plutôt été retardés, et seulement deux véhicules utilitaires ont effectivement atteint le marché jusqu’à présent.

Le retrait du VF6 envoie un autre signal quant à l’état de la marque sur le continent. Rien n’indique que le véhicule a été annulé à l’échelle mondiale, mais son absence des plateformes nord-américaines laisse croire qu’il n’est plus une priorité pour le Canada ou les États-Unis. Le petit VF3, également évoqué par le passé, ne semble pas près d’être lancé non plus.

Les difficultés financières du groupe aident à expliquer la situation. Selon les chiffres rapportés, VinFast a affiché une perte nette de 3,9 milliards $ US (5,33 milliards $ CAN) en 2025. Dans ce contexte, concentrer les ressources sur un nombre limité de véhicules déjà familiers aux consommateurs plutôt que d’ajouter de nouveaux modèles est logique.

L’empreinte commerciale de VinFast au Canada a été réduite de moitié il y a près d’un an. Aux États-Unis, une situation similaire s’est produite à la fin de 2025. Ces reculs laissent fortement croire que la demande locale n’a pas correspondu aux attentes initiales de l’entreprise.

En même temps, le projet d’usine de VinFast en Caroline du Nord reprendra son cours après avoir été mis sur pause en 2024. L’entreprise relance le projet, la production initiale de véhicules étant désormais visée pour 2028 plutôt que selon la prévision initiale de 2025.

Le site de production serait toutefois considérablement réduit. Les effectifs prévus passeraient d’environ 7 500 à quelque 1 400 travailleurs, une baisse importante.

Source: RPMweb