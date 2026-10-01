Le Canada importe davantage de véhicules du Japon, tandis que les ventes de modèles américains reculent

Les arrivages records à Vancouver témoignent d’un changement dans l’approvisionnement des concessionnaires canadiens.

Le terminal automobile Annacis, à Vancouver, a accueilli 264 284 véhicules au premier semestre de 2026, une hausse de 10 %.

Les importations japonaises via ce terminal ont augmenté de 18 %, tandis que les ventes canadiennes de véhicules assemblés aux États-Unis ont reculé de 20 %.

Les arrivages de véhicules fabriqués en Chine reprennent, mais demeurent nettement inférieurs à ceux du Japon et de la Corée du Sud.

Les véhicules qui arrivent chez les concessionnaires canadiens proviennent de plus en plus d’outre-mer, alors que les constructeurs ajustent leur approvisionnement en fonction des droits de douane. Selon Automotive News Canada, le terminal automobile Annacis, à Vancouver, a accueilli un nombre record de 264 284 véhicules entre janvier et juin 2026, soit 10 % de plus qu’à la même période de l’année dernière.

Le Japon explique l’essentiel de cette croissance. Les arrivages de véhicules japonais à Vancouver ont atteint 141 183 unités, en hausse de 18 %, selon les données de l’Administration portuaire de Vancouver Fraser citées dans le reportage.

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Davantage de véhicules japonais, moins de modèles assemblés aux États-Unis

Subaru, Nissan et Toyota ont enregistré des hausses à deux chiffres de leurs importations canadiennes en provenance d’outre-mer au premier semestre, selon les données d’Automotive News. Subaru et Nissan ont transféré des États-Unis vers le Japon la production de véhicules destinés au Canada ou ont cessé d’offrir certains modèles assemblés aux États-Unis sur notre marché.

Ces changements montrent comment les droits de douane peuvent influencer le choix des concessionnaires, même pour les acheteurs fidèles à une marque. Le lieu d’assemblage joue un rôle de plus en plus important dans les décisions d’approvisionnement des constructeurs.

Les ventes canadiennes de véhicules fabriqués aux États-Unis ont diminué de 20 % au premier semestre de 2026, selon les chiffres de J.D. Power Canada rapportés par Automotive News Canada. Celles des véhicules assemblés au Mexique ont augmenté de 21 % sur la même période.

Les ventes et les arrivages portuaires mesurent des activités distinctes, mais tous deux indiquent une évolution de la provenance des véhicules offerts au Canada.

Les importations chinoises reprennent

Les arrivages de véhicules fabriqués en Chine à Vancouver ont presque triplé, atteignant 4 579 unités au cours des six premiers mois de 2026. Quelque 3 185 véhicules supplémentaires sont arrivés en juillet et en août, ce qui témoigne d’une accélération.

Le reportage associe cette reprise au remplacement, par le Canada, de la surtaxe de 100 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine par un contingent autorisant l’importation de 49 000 véhicules au cours de la première année.

Ces chiffres concernent le lieu de fabrication. Ils peuvent donc inclure des modèles de marques dont le siège social est situé ailleurs qu’en Chine.

La Corée du Sud demeure la deuxième source de véhicules importés à Vancouver, avec 99 145 arrivages au premier semestre, contre 106 177 un an plus tôt.

Pour les acheteurs canadiens, cette évolution touche surtout la disponibilité et la provenance des véhicules. Les données d’importation ne permettent toutefois pas, à elles seules, de déterminer si ces changements se traduiront par des prix plus bas chez les concessionnaires.

Source: Automotive News Canada