Véhicules Tesla 2023 : aperçu et changements

Le lancement du Tesla Cybertruck repoussé à nouveau.

Nouvelle base pivotante pour les écrans tactiles des Model S et Model X.

Micropuces plus performantes pour les Model 3 et Model Y.

Avec une gamme composée de seulement quatre modèles, incluant une berline datant de plus de dix ans, Tesla se débrouille très bien en ce moment, élargissant ses horizons à l’échelle mondiale et vendant beaucoup de véhicules pour une marque qui n’a pas encore soufflé 20 bougies sur son gâteau de fête.

Hélas, après avoir dominé et révolutionné le marché des véhicules électriques au cours de la dernière décennie, bon nombre de constructeurs bien établis sont finalement en train de se rattraper, proposant une sérieuse offensive de véhicules électriques qui risque de faire sérieusement chuter les parts de marché de Tesla. Qu’à cela ne tienne, voici ce à quoi on peut s’attendre de la marque Tesla en 2023.

Tesla Cybertruck

On attend toujours l’arrivée du Tesla Cybertruck, après avoir été dévoilé en novembre 2019. La production devait s’amorcer tard en 2021, mais l’on a repoussé cet événement à maintes reprises. Pour l’instant, les premières unités sortiront de l’usine de Tesla à Austin au Texas vers la mi-2023, alors que la production de masse devrait débuter vers la fin de 2023. Entre-temps, il a été récemment annoncé que 1,5 million de personnes avaient réservé leur copie du Cybertruck jusqu’à maintenant. Initialement, la camionnette offrait des motorisations à deux et à trois moteurs, avec un rouage intégral, avec une variante à simple moteur et à propulsion à venir plus tard.

Tesla Model 3

La berline Tesla Model 3 obtient de nouvelles micropuces afin d’améliorer la vitesse et la qualité graphique de son système multimédia, passant de processeurs Intel à AMD. Les capteurs radar de la voiture ont été remplacés par des caméras, mais les dispositifs de sécurité avancés demeurent les mêmes. La gamme consiste des variantes à propulsion (autonomie de 438 kilomètres), à double moteur et rouage intégral (576 km) et Performance (507 km).

Tesla Model S

Amorçant sa douzième année de production, la Tesla Model S vieillit, mais son design est toujours au goût du jour. La plus récente gamme de la Tesla S est composée de la variante à deux moteurs et à rouage intégral (autonomie de 652 kilomètres) et de la version Plaid à trois moteurs et à 1 020 chevaux (637 km). Selon Tesla, la version Plaid accélère de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes. Au cours du calendrier 2022, le constructeur a ajouté une base pivotante à l’écran multimédia central, permettant de le tourner vers le conducteur ou le passager avant au toucher d’un bouton.

Tesla Model X

Le Tesla Model X est disponible avec un choix d’aménagements à cinq, six et sept passagers. La variante de base à rouage intégral dispose d’une autonomie de 560 kilomètres, alors que la version Plaid à 1 020 chevaux peut atteindre les 100 km/h en 2,6 secondes ou procurer une autonomie maximale de 536 km. À l’instar de la Model S, le Model X reçoit une base pivotante pour son écran multimédia tactile.

Tesla Model Y

La gamme du Tesla Model Y consiste de la version de base (autonomie de 531 kilomètres) et de la variante Performance (488 km), les deux équipées de deux moteurs électriques et d’un rouage intégral. Le seul changement d’importance concerne le changement des micropuces d’Intel à AMD, améliorant la vitesse d’exécution et la qualité graphique du système multimédia.

Tesla Roadster

Quant à la deuxième génération de la Tesla Roadster, qui a fait ses débuts en 2017, son avenir est incertain. La marque a annoncé que son lancement serait retardé, et que le Cybertruck arriverait sur le marché en premier. La décapotable à quatre passagers (2+2) devait initialement être équipée de trois moteurs et d’un rouage intégral, permettant un couple aux roues de 7 376 livres-pied et un temps d’accélération de 0 à 60 mi/h de 1,9 seconde. Son bloc-batteries de 200 kWh — deux fois plus gros que les plus grosses batteries des Model S et Model X — devait procurer une autonomie de 1 000 kilomètres. Au départ, la Roadster était affichée avec un prix de départ de 257 000 $, alors que l’édition Founders Series coûtait 322 000 $.