Tesla a maintenant 1,5 million de réservations pour le Cybertruck

Le camion controversé aurait reçu 250 000 réservations dans la semaine suivant son lancement en 2019.

La compagnie dit maintenant que la production débutera en 2023.

Les détails complet et l’échelle de prix de ce modèle sont toujours inconnus.

Tesla aurait désormais 1,5 million de réservations pour le Cybertruck, trois ans après son lancement et environ un an avant le début prévu de la production.

Selon un outil de suivi des réservations, le camion a reçu 250 000 réservations dans la semaine qui a suivi son lancement et jusqu’à 1 million de réservations au début de 2021.

Ces chiffres témoignent de la popularité de Tesla et de la capacité de son PDG à créer et à maintenir un engouement pour ses futurs produits malgré un certain nombre de revers.

En effet, la production du Cybertruck a été repoussée à plusieurs reprises depuis sa planification initiale en 2021 jusqu’à l’estimation actuelle de mi-2023.

En outre, les détails concernant le camion ont été modifiés et retirés du site Web du constructeur automobile depuis leur annonce en 2019, ce qui suggère que le produit final pourrait ne pas être à la hauteur des performances ou de l’autonomie annoncées au départ.

De plus, le lancement réel du camion a été quelque peu bâclé, avec les vitres supposées incassables qui se sont brisées, non pas une, mais deux fois devant la foule.

Cela n’a apparemment pas refroidi l’enthousiasme pour ce camion au look controversé, que Tesla et Elon Musk ont souvent présenté comme le meilleur produit jamais fabriqué par l’entreprise.

Bien entendu, les réservations ne sont pas des commandes définitives et Tesla ne demande qu’un dépôt remboursable de 100 dollars, ce qui signifie que la plupart des 1,5 million de personnes actuellement inscrites sur la liste d’attente abandonneront le processus à un moment donné.

Néanmoins, il s’agit d’un nombre sans précédent de réservations pour un véhicule à venir et le Cybertruck pourrait s’avérer très populaire si ne serait-ce qu’une fraction des détenteurs actuels de réservations donne suite et achète effectivement le camion lorsqu’il sera mis en vente dans le futur.

Source: Electrek