Tesla Cybertruck : pas avant la fin de 2023

Les automobilistes qui ont réservé leur copie du camion Cybertruck de Tesla devront prendre leur mal en patience. En effet, selon un article de l’agence Reuters, le début de la production du pickup serait finalement planifié pour la fin de 2023, soit deux ans plus tard que prévu.

Reuters cite deux personnes bien au fait du dossier. Pourtant, le mois dernier, Tesla indiquait que cette production débuterait au milieu de l’an prochain, pas vers la fin. Cet autre retard veut aussi dire que les revenus engendrés par la livraison de ces premiers exemplaires du camion électrique devront attendre quelque part en 2024 lorsque les premiers véhicules auront été vendus et livrés à leurs propriétaires.

Rappelons que le nombre de réservations pour la camionnette angulaire au possible tournerait autour de 1,5 million de réservations et qu’Elon Musk a déjà indiqué plus tôt au printemps dernier que le constructeur avait suffisamment de réservations pour garantir trois ans de production à l’usine d’Austin au Texas. Les consommateurs qui ont placé leur nom plus tard devront en principe attendre jusqu’en 2027 avant de pouvoir profiter de leur nouveau véhicule.

L’une des hypothèses entourant cet autre retard du début de la production de la camionnette est que le véhicule aurait été conçu pour accueillir les nouvelles batteries 4680, mais que la cadence de production de ces cellules était pour le moment trop lente pour espérer l’arrivée du camion dans des délais acceptables. Il est même possible que le camion doive être équipé des batteries 2170 plus conventionnelles, une avenue qui obligerait Tesla à repenser le design de son bloc de batteries.

Tous ces retards ne font que laisser plus de place aux constructeurs déjà présents dans le segment des camionnettes électriques, comme Ford, Rivian, Chevrolet, GMC et quelques autres, sans oublier Ram qui a divulgué ses plans de présenter sa camionnette Ram 1500 Evolution au prochain CES de Las Vegas au mois de janvier prochain.

Il sera intéressant de surveiller quelle sera la stratégie de Tesla en ce qui a trait aux prix des différentes versions du modèle. Le constructeur avait annoncé que le prix de base glisserait sous la barre des 40 000 $ (en dollars américains) en 2019, un tarif qui pourrait facilement gonfler avec l’inflation monstre qui affecte l’économie mondiale depuis quelques mois.

Une chose est sûre, le Tesla Cybertruck sait se faire attendre.