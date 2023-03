Véhicules Mercedes-Benz 2023 : aperçu et changements

Les Mercedes-Benz EQE berline et utilitaire arrivent en 2023.

Classe A, Mercedes-AMG GT retirées de la gamme.

Le Mercedes-Benz GLC redessiné pour 2023.

Mercedes-Benz progresse rapidement dans sa transition vers l’électrification avec une foule de nouveaux modèles, y compris des berlines et des utilitaires. En même temps, la division Mercedes-AMG continue de lancer sa machinerie ultra-puissante habituelle, mais en y intégrant des composants hybrides, alors que Mercedes-Maybach propose toujours des variantes somptueuses et dispendieuses pour les riches et célèbres. Voici ce à quoi l’on s’attend de la marque Mercedes-Benz en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Mercedes-Benz EQB

Le Mercedes-Benz EQB est arrivé au Canada. La déclinaison EQB 300 4MATIC est disponible aux États-Unis, mais pas au Canada, alors l’on doit se rabattre sur la version EQB 350 4MATIC. Cette dernière affiche une puissance de 288 chevaux et un couple de 384 livres-pied, alors que son bloc-batteries de 70,5 kWh procure une autonomie de 356 kilomètres. Le prix de départ est établi à 75 700 $ chez nous.

Mercedes-Benz EQE berline

La berline Mercedes-Benz EQE a été dévoilée tard en 2022, et sera proposée en trois variantes. L’EQE 350 4MATIC affichera une puissance de 288 chevaux et un couple de 564 livres-pied, alors que sa batterie de 90 kWh permettra une autonomie estimée à 418 km. L’EQE 500 4MATIC passe à 402 chevaux et 633 livres-pied, avec une autonomie de 418 km également, alors que la performante Mercedes-AMG EQE 4MATIC génère 617 chevaux et un couple de 701 livres-pied, l’aidant à boucler le 0-100 km/h en moins de 3,5 secondes. Son autonomie prévue s’élève à 362 km.

Mercedes-Benz EQE VUS

La version utilitaire du Mercedes-Benz EQE arrivera également bientôt, disponible en déclinaisons EQE 350 4MATIC, EQE 500 4MATIC et AMG EQE 4MATIC. Ce dernier proposera 677 chevaux ainsi que toutes les dernières avancées de la marque, comme la suspension pneumatique AMG RIDE CONTROL+, la direction aux quatre roues, les roues de 22 pouces et la planche de bord entièrement numérique s’étalant à travers la largeur de l’habitacle.

Mercedes-Benz EQS berline

La Mercedes-Benz EQS est la berline électrique porte-étendard de la marque. Pour l’instant, la seule version disponible au Canada est l’EQS 580 4MATIC, ses deux moteurs produisant un total de 516 chevaux et un couple de 631 livres-pied. Son autonomie s’élève à 547 km, grâce à sa batterie de 107,8 kWh. L’EQS 450 4MATIC pourrait s’ajouter en 2023, proposant 335 chevaux et un couple de 590 livres-pied et une autonomie de 547 également. On verra également s’ajouter la berline AMG EQS avec ses 751 chevaux, son couple de 752 livres-pied et son autonomie de 452 km. Le millésime 2023 apporte un meilleur confort aux places arrière, un nouvel éclairage également à l’arrière, de nouvelles jantes AMG de 20 pouces et un système audio extérieur afin de personnaliser les sons de verrouillage des portes et d’activation de chargement de la batterie.

Mercedes-Benz EQS VUS

Comme la berline EQS, le Mercedes-Benz EQS VUS est le plus gros, le plus luxueux et le plus cher des utilitaires de la marque, du moins pour l’instant. L’EQS 450 4MATIC propose 335 chevaux et un couple de 590 livres-pied, alors que sa batterie de 108,4 kWh permet une autonomie de 491 km. L’EQE 580 4MATIC déballe 536 chevaux et un couple de 633 livres-pied, alors que son autonomie est estimée à 459 km.

Mercedes-Benz eSprinter

Le Mercedes-Benz eSprinter fera son entrée au Canada plus tard cette année, construit en Caroline du Sud aux États-Unis et muni d’une batterie de 113 kWh. Son autonomie n’a pas encore été établie selon les procédures de Ressources naturelles Canada, mais on avance jusqu’à 400 kilomètres sur une pleine charge selon le standard très optimiste WLTP en Europe. Quant à son moteur électrique, il sera proposé avec un rendement régulier (134 chevaux, 295 livres-pied) et élevé (201 chevaux, 295 livres-pied).

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Question d’alléger le texte, on exclut ici les motorisations munies d’une hybridation légère à 48 volts, qui a fait son chemin dans presque tous les moteurs à combustion de la marque. Ce système aide à réduire la consommation tout en procurant une assistance lors des accélérations et des reprises, et en adoucissant le système d’arrêt/redémarrage automatique des moteurs à essence.

Mercedes-AMG ONE

L’hypervoiture Mercedes-AMG ONE, révélée en 2017, est finalement en production après de nombreux délais. Parmi les 275 chanceux acheteurs répartis à travers le globe, il y en a quelques-uns au Canada. La ONE profite de 1 063 chevaux, grâce à sa motorisation hybride rechargeable consistant en un V6 turbo de 1,6 litre dérivé de la F1 et de quatre moteurs électriques.

AUTRES MODÈLES

Mercedes-AMG GT

Les Mercedes-AMG GT coupé et décapotable Roadster mordent la poussière. Le coupé devrait revoir le jour sous une nouvelle génération, mais la Roadster est remplacée par la SL dans le portfolio du constructeur.

Mercedes-AMG GT coupé 4 portes

Une seule variante du Mercedes-AMG GT coupé 4 portes est disponible au Canada, soit l’AMG GT 53 4MATIC+ avec son six cylindres turbo de 3,0 litres (429 chevaux, 384 livres-pied), bien que son hybridation légère procure des poussées temporaires de 21 chevaux et 184 livres-pied supplémentaires. La version AMG GT 63 S E PERFORMANCE arrivera bientôt chez nous, munie d’un V8 biturbo de 4,0 litres et d’un moteur électrique, combinant 831 chevaux et un couple de 1 033 livres-pied. Pas de changements significatifs pour l’AMG GT 53 cette année.

Mercedes-AMG SL

La génération actuelle de la Mercedes-AMG SL a été lancée l’an dernier, délaissant son toit escamotable rigide à commande électrique pour un toit souple en tissu, profitant d’un tout nouveau design intérieur et extérieur ainsi que d’une mise à jour technologique. Conçue et vendue par la division AMG, la nouvelle SL offre maintenant quatre places au lieu de deux, et dispose d’un V8 biturbo de 4,0 litres. Au Canada, seule l’AMG SL 63 est disponible (577 chevaux, 590 livres-pied), qui accélère de 0 à 100 km/h en environ 3,5 secondes. Pour 2023, la SL ajoute l’option d’un toit gris ainsi que d’un habitacle habillé de cuir nappa MANUFAKTUR STYLE bicolore blanc et noir.

Mercedes-Benz Classe A

La Mercedes-Benz Classe A se retire de la gamme au Canada après le millésime 2022. Elle était disponible en tant que berline et hatchback à cinq portes. La voiture d’entrée de gamme du constructeur chez nous est désormais le coupé quatre portes CLA.

Mercedes-Benz CLA

Le coupé quatre portes Mercedes-Benz CLA ne reçoit aucun changement d’importance en 2023. On retrouve le CLA 250 4MATIC avec son quatre cylindres turbo de 2,0 litres (221 chevaux, 258 livres-pied) ainsi que l’AMG CLA 35, disposant d’un bloc de 2,0 litres survitaminé (302 chevaux, 295 livres-pied). L’AMG CLA 45 profite d’un moteur turbo de 2,0 litres encore plus puissant (382 chevaux, 354 livres-pied).

Mercedes-Benz Classe C

Une nouvelle génération de la Mercedes-Benz Classe C est arrivée pour le millésime 2022. La C 300 4MATIC est équipée d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres (255 chevaux, 295 livres-pied) disposant maintenant d’une hybridation légère de 48 volts, ajoutant temporairement 20 chevaux et 148 livres-pied lors des accélérations. En plus du nouveau design extérieur et intérieur, la nouvelle Classe C propose davantage de caractéristiques de sécurité avancée. La version Mercedes-AMG C 43 arrive pour 2023, munie d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres alimenté d’un turbo électrique (402 chevaux, 369 livres-pied) et d’une hybridation légère, ajoutant temporairement 13 chevaux. Cette motorisation remplace le V6 biturbo de 3,0 litres (385 chevaux, 384 livres-pied) de la C 43 sortante. On attend la Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE pour 2024, équipée d’un système hybride composée du bloc de 2,0 litres de la C 43, d’un moteur électrique sur le train arrière, d’une batterie de 6,1 kWh et d’un rouage intégral 4MATIC+, pour une puissance totale de 671 chevaux et un couple de 752 livres-pied. Le constructeur avance un chrono 0-100 km/h avoisinant les 3,5 secondes.

Entre-temps, les Classe C coupé et cabriolet poursuivent leur route sans changements, et sont toujours disponibles en variantes C 300 4MATIC (255 chevaux, 273 livres-pied) et AMG C 43 (385 chevaux, 384 livres-pied).

Mercedes-Benz CLS

La grande nouvelle pour le coupé quatre portes Mercedes-Benz CLS cette année, ou la seule nouvelle, c’est que la peinture métallisée figure désormais de série. Au Canada, on a actuellement droit à la version CLS 450 4MATIC munie d’un six cylindres turbocompressé de 3,0 litres avec hybridation légère (362 chevaux, 369 livres-pied). La version Mercedes-AMG CLS 53 n’est pas offerte pour l’instant.

Mercedes-Benz Classe E

Redessinée pour le millésime 2021, la berline Mercedes-Benz Classe E est disponible en tant que E 350 4MATIC avec un quatre cylindres turbo de 2,0 litres (255 chevaux, 273 livres-pied), en E 450 4MATIC avec un six cylindres turbo de 3,0 litres (362 chevaux, 369 livres-pied) et en AMG E 53 4MATIC+ avec un six cylindres turbo de 3,0 litres (429 chevaux, 384 livres-pied). Entre-temps, les coupé et cabriolet Classe E sont offerts en variantes E 450 4MATIC et AMG E 53 4MATIC+. Une seule déclinaison de la familiale est disponible au Canada en ce moment, soit la E 450 4MATIC All Terrain munie d’une apparence plus robuste et d’une suspension relevée. Pour 2023, les E 450 et E 53 obtiennent la peinture métallisée de série, alors que les E 53 obtiennent une sellerie de cuir nappa de série.

Mercedes-Benz Classe G

Au sommet de la gamme des utilitaires se trouve le légendaire Mercedes-Benz Classe G, qui entame le millésime 2023 sans changements au moment d’écrire ces lignes. En Amérique du Nord, il est offert en versions G 550 avec un V8 biturbo de 4,0 litres (416 chevaux, 450 livres-pied) et AMG G 63 (577 chevaux, 627 livres-pied). Une pléthore de teintes de carrosserie MANUFAKTUR a été ajoutée au cours de 2022, rehaussant davantage les options de personnalisation de la Classe G.

Mercedes-Benz Classe S

Entièrement redessinée pour 2021, la Mercedes-Benz Classe S voit sa version S 500 à empattement court retirée cette année. On a donc droit à la S 500 4MATIC à empattement allongée, disposant d’un six cylindres turbocompressé de 3,0 litres (429 chevaux, 384 livres-pied), alors que la S 580 4MATIC allongée profite d’un V8 biturbo de 4,0 litres (496 chevaux, 516 livres-pied). À l’instar des autres modèles chez Mercedes, ces moteurs disposent d’une surpuissance temporaire de 21 chevaux et 184 livres-pied lors des accélérations. La Mercedes-Maybach Classe S à empattement encore plus allongé est disponible en variantes S 580 4MATIC (496 chevaux, 516 livres-pied) et S 680 4MATIC, cette dernière affichant un moteur V12 biturbo de 6,0 litres (621 chevaux, 664 livres-pied). Le millésime 2023 apporte aussi davantage de possibilités de personnalisation avec une foule de teintes de carrosserie et de coloris d’habitacle MANUFAKTUR.

Mercedes-Benz GLA

Le Mercedes-Benz GLA est disponible en version de base GLA 250 4MATIC muni d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres (221 chevaux, 258 livres-pied), alors que l’AMG GLA 35 (302 chevaux, 295 livres-pied) et l’AMG GLA 45 (382 chevaux, 354 livres-pied) misent également sur des blocs de 2,0 litres. L’utilitaire sous-compact ne reçoit aucun changement d’importance pour 2023.

Mercedes-Benz GLB

Modèle sous-compact légèrement plus gros, le Mercedes-Benz GLB est disponible en configurations à cinq et à sept passagers, et propose les versions GLB 250 4MATIC avec un quatre cylindres turbo de 2,0 litres (221 chevaux, 258 livres-pied) ainsi que AMG GLB 35 (302 chevaux, 295 livres-pied). Pas de changements significatifs pour le millésime 2023.

Mercedes-Benz GLC

Modèle le plus vendu du constructeur au Canada, la version utilitaire ou VUS du Mercedes-Benz GLC fait peau neuve pour 2023. Le multisegment profite d’un design plus moderne, d’un habitacle redessiné, de nouveaux habillages de sièges, de nouvelles teintes de carrosserie et de jantes en alliage ainsi que d’un nouveau système multimédia MBUX. Le GLC 300 4MATIC SUV abrite un quatre cylindres turbo de 2,0 litres (255 chevaux, 295 livres-pied) disposant désormais d’une hybridation légère pour des poussées temporaires de 23 chevaux et 148 livres-pied lors des accélérations. On avance aussi une réduction de la consommation d’essence. Aucune version AMG du GLC VUS n’est offerte pour 2023. Entre-temps, le coupé GLC poursuit sa carrière sous sa forme actuelle, avec les déclinaisons GLC 300 4MATIC (255 chevaux, 273 livres-pied) et AMG GLC 43 équipée d’un V6 biturbo de 3,0 litres (385 chevaux, 384 livres-pied). Le coupé AMG GLC 63 S est retiré de la gamme, alors que le coupé GLC 300 reçoit une instrumentation numérique de 12,3 pouces de série.

Mercedes-Benz GLE

Disponible en carrosseries VUS et VUS coupé au même titre que le GLC, le Mercedes-Benz GLE entame le millésime 2023 avec une peinture métallisée figurant désormais de série. Au Canada, la gamme du VUS consiste du GLE 350 4MATIC équipé d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres (255 chevaux, 273 livres-pied), du GLE 450 4MATIC avec un six cylindres turbo de 3,0 litres (362 chevaux, 369 livres-pied) et du AMG GLE 53 4MATIC+ avec un six cylindres turbo de 3,0 litres (429 chevaux, 384 livres-pied). L’AMG GLE 63 S est retiré de la gamme pour l’instant. Le VUS coupé est quant à lui proposé en variantes GLE 450 4MATIC et AMG GLE 53 4MATIC+. Une mise à jour de ces deux modèles est prévue pour le millésime 2024.

Mercedes-Benz GLS

Le Mercedes-Benz GLS obtient un toit panoramique et une peinture métallisée de série pour l’année-modèle 2023. Au Canada, on a droit au GLS 450 4MATIC muni d’un six cylindres turbo de 3,0 litres (362 chevaux, 369 livres-pied), du GLS 580 4MATIC avec un V8 biturbo de 4,0 litres (483 chevaux, 516 livres-pied) et du AMG GLS 63 4MATIC+ (603 chevaux, 627 livres-pied). On retrouve aussi la variante Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC équipé d’un V8 biturbo de 4,0 litres à hybridation légère (550 chevaux, 538 livres-pied).

Mercedes-Benz Metris

Le fourgon de taille intermédiaire Mercedes-Benz Metris n’obtient pas de changements alors qu’il entame sa dernière année sur le marché nord-américain. Il est disponible en configurations passager et utilitaire, les deux équipées d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 208 chevaux et un couple de 258 livres-pied.

Mercedes-Benz Sprinter

Le Mercedes-Benz Sprinter a reçu un nouveau moteur, un nouveau rouage à quatre roues motrices et une nouvelle boîte de vitesses à neuf rapports en 2022. Un quatre cylindres turbo de 2,0 litres à essence (188 chevaux, 258 livres-pied) figure comme motorisation de base, alors que des blocs turbodiesel de 2,0 litres à rendement régulier (168 chevaux, 295 livres-pied) et à haut rendement (208 chevaux, 332 livres-pied) sont également disponibles. Comme mentionné plus tôt, le eSprinter tout électrique sera lancé en cours d’année.