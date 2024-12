Une MGB 100% électrique, ça vous dit?

Capricieuses, peu fiables et peu performantes, les vieilles voitures MG étaient bourrées de défauts. Elles n’étaient pourtant pas moins attachantes et plaisantes. Afin d’oublier les aspects négatifs de la possession d’une vieille voiture anglaise et d’emprunter le virage vert, l’entreprise britannique RBW propose des voitures MGB qui sont 100% électriques.

Basée au Royaume-Uni, cette entreprise est également établie Virginie afin de rejoindre la clientèle nord-américaine. Elle était d’ailleurs présente à la plus récente édition du salon SEMA au cours duquel nous avons pu nous familiariser avec les deux produits: le coupé et la décapotable. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une conversion à partir d’une vieille MGB, mais plutôt d’une nouvelle construction réalisée à l’aide d’une carrosserie provenant de British Motor Heritage.

Quelques données techniques

Les MGB GT et Roadster réimaginées reposent sur un nouveau châssis. Le moteur électrique est positionné à l’arrière alors que les batteries logent sous le capot avant.

Dans les deux cas, l’autonomie est d’environ 241 kilomètres grâce à une batterie dont la capacité est de 50 kWh. Il suffit de 8 secondes pour atteindre les 96 km/h, ce qui est nettement plus rapide que le modèle à essence d’autrefois. Quant à la vitesse de pointe, elle est limitée à 145 km/h.

Un habitacle moderne

Comme on est à même de le constater en jetant un coup d’oeil aux photos, l’habitacle de cette MGB électrique est tout à fait moderne. Bien qu’il reprenne le style d’antan et qu’il fasse référence aux racines du Royaume-Uni avec la laine écossaise, la finition est plus soignée qu’elle l’était à l’origine. On remarque aussi une instrumentation plus moderne ainsi qu’un écran tactile de 7 au centre de la planche de bord. Celui-ci est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Plusieurs options de personnalisation s’offrent à la clientèle.

Le prix est de 139 000 $ US pour le roadster et de 151 000 $ US pour le coupé.

Au cours de l’année 2025, l’entreprise RBW entend livrer une cinquitaine d’unités sur le marché américain.