SEMA 2024 jour 1: place aux dévoilements et aux vedettes!

Le jour de l’élection présidentielle américaine s’est ouvert l’édition 2024 du salon SEMA. Occupant les quatre halls du centre des congrès de Las Vegas (Nevada), cette exposition baptisée Specialty Equipment Market Association rassemble les plus récentes innovations dans l’industrie des pièces et accessoires automobiles.

EcoloAuto est sur place. Voici le compte rendu complet de notre première journée de visite du salon SEMA 2024.

Les constructeurs automobiles sont nombreux à être présents au salon SEMA 2024

Chaque année, les constructeurs sont nombreux à profiter de l’occasion du salon SEMA 2024 pour présenter leurs plus récentes nouveautés en matière de pièces et accessoires automobiles.

Du côté de Stellantis, sous la bannière Mopar, on y a dévoilé la Plymouth GTX Electromod Concept. Bien que les grosses cylindrées soient encore omniprésentes, le géant de l’automobile met de l’avant le fruit de ses recherches en matière d’électrification. Grâce à la motorisation électrique, cette GTX on ne peut plus moderne produit 335 chevaux. Son autonomie est de 400 kilomètres. Tout y est… sauf le son du moteur V8 d’antan.

Chez Nissan, on a levé le voile sur le Frontier Project Tailgater. Basée sur une version Pro-4X, cette création représente le moyen parfait d’organiser un barbecue et de festoyer hors des sentiers battus. Une déclinaison réinventée du nouveau Kicks 2025 a aussi vu le jour pour la première fois.

En ce qui concerne Kia, on a assisté au dévoilement des EV9 ADVNTR et PV5 WKNDR. Ces deux concepts illustrent bien l’engouement actuel pour les véhicules à saveur aventurière tout en demeurant dans l’univers des véhicules électriques.

Dans son vaste kiosque, Toyota a mis de l’avant plusieurs véhicules prototypes originaux. Parmi eux, notons le 4Runner TRD Surf. Basée sur la plus récente génération du 4Runner, cette réinterprétation du VUS de Toyota nous rappelle que ce modèle a autrefois été offert en cabriolet.

Plusieurs vedettes au salon SEMA 2024

Afin d’attirer les visiteurs dans leur kiosque, les entreprises font preuve d’imagination. Certaines vont même jusqu’à avoir des invités spéciaux. Tout au long de la première journée de l’événement SEMA 2024 , des centaines de personnes ont pu obtenir une photo avec leur idole ou encore une autographe. Parmi les personnalités de la sphère automobile, mentionnons la présence de Richard Petty, Mike Hall, Leah Pruett, Don Garlits et Mike Hall.

Plus de 20 000 pas plus tard, la journée tire à sa fin avant que l’aventure ne reprenne demain.