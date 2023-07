L’expérience à bord se dynamise : L’application « My Porsche App » de Porsche se marie avec Apple CarPlay

Porsche améliore l’expérience embarquée en intégrant davantage Apple CarPlay dans son système d’exploitation, qui fait ses débuts dans le nouveau Cayenne.

· Porsche intègre l’application « My Porsche App » à Apple CarPlay.

· L’application contrôle maintenant de multiples fonctions du véhicule.

· Cette fonctionnalité avancée, qui fait ses débuts dans le Porsche Cayenne, sera étendue à d’autres modèles dans le futur.

Dans le domaine de la connectivité numérique, Porsche propose une mise à jour très excitante de l’application « My Porsche App », qui regorge désormais de nouvelles fonctionnalités accessibles via Apple CarPlay. Alors que General Motors freine l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto dans ses futurs systèmes d’infodivertissement, Porsche accélère le rythme et propose une conduite davantage en synchronisation avec les préférences actuelles de l’industrie.

Porsche devient le premier constructeur automobile à marier la connectivité de son véhicule avec CarPlay. « Nous sommes ravis de passer à la vitesse supérieure avec notre application » My Porsche App « , en utilisant Apple CarPlay pour offrir une expérience client d’un autre niveau », déclare Mattias Ulbrich, CEO de Porsche Digital et CIO de Porsche AG.

L’application synchronise désormais les comptes de tierces parties, comme Apple Music, avec les applications correspondantes dans Porsche Communication Management (PCM), ce qui ne manquera pas de séduire les mélomanes.

L’application « My Porsche App » met également l’accent sur l’expérience CarPlay, en affichant des images du modèle en question directement dans CarPlay. Vous pouvez même modifier vos réglages audio, jouer au DJ avec vos stations de radio et ajuster les réglages de la climatisation et de l’éclairage d’ambiance directement dans CarPlay. Des modes de bien-êtres sont même proposés, alors qu’il est aussi possible de commander à Siri d’opérer diverses fonctions du véhicule pendant que vous vous installez confortablement au volant de votre Porsche.

Pour démarrer cette nouvelle expérience Porsche, il suffit de scanner un code QR affiché dans le PCM. L’application » My Porsche App » évoluera d’ailleurs avec le temps, alors qu’elle recevra des mises à jour régulières et introduira de nouvelles fonctionnalités CarPlay. Cette fonctionnalité est d’abord présente chez la nouvelle Porsche Cayenne et sera bientôt intégrée à d’autres modèles.

La décision de Porsche d’intégrer son système d’opérations à Apple CarPlay diverge nettement de l’approche de General Motors, et seul l’avenir nous dira quelle stratégie s’avérera la plus fructueuse sur un marché en pleine évolution. Alors que Porsche capitalise sur la vaste base de consommateurs d’Apple et sur son engagement en faveur d’une expérience utilisateur transparente, General Motors a choisi de poursuivre une voie plus indépendante, probablement dans le but de fidéliser ses clients et de garder le contrôle sur son ensemble de technologies.