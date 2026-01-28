Une camionnette électrique pour l’Amérique du Nord et une fourgonnette futuriste parmi les concepts Genesis qui n’ont jamais été lancés

Des concepts de camionnette électrique et de fourgonnette futuriste demeurent au placard, mais signalent les ambitions de design plus larges de Genesis.

Genesis a été particulièrement active ces derniers temps avec de nombreux concepts séduisants.

Les concepts de camionnette et de minifourgonnette restent au placard, mais montrent des orientations futures potentielles.

La camionnette reposait sur une plateforme électrique à châssis échelle ; la minifourgonnette adoptait un style monovolume à l’esthétique futuriste.

On peut soutenir que Genesis a dévoilé, au cours des dernières années, plus de concepts intéressants et désirables que presque n’importe quel autre constructeur. En plus des deux présentés ici, la série de concepts Magma a suscité un engouement porté par la passion chez les amateurs de véhicules haute performance, l’un d’entre eux attirant plus d’attention que tous les autres : la G90 Wingback. Il s’agit véritablement d’une machine de rêve.

Les esquisses de design de deux véhicules concepts ont été développées à l’interne, sans toutefois dépasser ce stade du « ce qui pourrait être ». Les projets, l’un étant une camionnette entièrement électrique destinée au marché nord-américain, l’autre une minifourgonnette de luxe à garde au sol élevée baptisée « Jet On Wheels » mettent en lumière l’approche expérimentale de la marque en matière d’expansion de segments.

Concept de camionnette visant le segment des pickups électriques

La camionnette électrique, simplement appelée « The Pickup », a été conçue comme un véhicule électrique à châssis échelle pour le marché nord-américain. Les rendus suggèrent un véhicule aux dimensions et au style pensés pour rivaliser avec le Rivian R1T, le feu Ford F-150 Lightning et le Tesla Cybertruck. Elle arborait la signature lumineuse Two-Line à DEL de Genesis, une calandre Crest proéminente et une posture droite et affirmée qui met de l’avant l’utilité et les capacités.

Le concept de camion incorporait des éléments tels qu’un compartiment de rangement avant à ouverture basculante, des espaces de rangement intégrés aux jupes latérales et des pneus tout-terrain montés sur des jantes en alliage uniques. Une image montrait le véhicule en train de remorquer une roulotte Airstream conçue sur mesure, suggérant sa vocation de remorquage.

Genesis a conçu la camionnette autour d’un châssis similaire à celui du concept X Gran Equator. Un rendu de l’habitacle présentait une configuration à cinq places avec un tableau de bord minimaliste, un mince écran d’instrumentation numérique et un écran passager incurvé s’étendant sur toute la largeur de la cabine.

Malgré des avancées initiales en matière de design, le chef de la création du Hyundai Motor Group, Luc Donckerwolke, a confirmé que Genesis a choisi de mettre le projet sur la glace afin de se concentrer sur d’autres priorités, en particulier la gamme de performance Magma.

Une minifourgonnette futuriste explore le segment des VUM de luxe

Genesis a également partagé des images d’une autre étude de design, un concept de minifourgonnette surnommé « Jet On Wheels ». Ce véhicule à garde au sol élevée affiche (sur l’image) une hauteur rappelant celle d’un VUS et un profil aérodynamique étiré de type monovolume, intégrant un pare-brise fortement incliné et une section arrière vitrée sculptée.

Les motifs de design familiers de Genesis, comme l’éclairage Two-Line à DEL et le pli latéral parabolique, sont intégrés à cette forme pour le moins non conventionnelle.

Donckerwolke a décrit le projet comme faisant partie des explorations de design internes de Genesis. S’adressant à Auto&Design, il a déclaré : « Nous l’avons fait parce qu’à Genesis, nous savons tous que nous pourrions fabriquer une fourgonnette tôt ou tard… Il nous semblait parfaitement naturel d’aborder également cette typologie de véhicule. »

Le marché des VUM de luxe, particulièrement en Chine, a suscité un intérêt croissant de la part des constructeurs haut de gamme. Bien que la Jet On Wheels ne soit pas prévue pour la production, son existence laisse entendre que Genesis garde un œil sur ce segment.

Les deux projets, tout comme le plus récent concept X Skorpio, s’inscrivent dans le cadre des vastes expérimentations de Genesis à travers des types de véhicules qui ne figurent pas actuellement dans sa gamme. Parallèlement à ces concepts, la marque a également exploré des VUS à hydrogène, des supercars à moteur central et la citadine de luxe Mint Concept.

Le Hyundai Motor Group développe des plateformes de camionnettes électriques et à châssis échelle pour des marchés incluant l’Amérique du Nord et l’Australie. Bien que rien ne soit confirmé, ces plateformes pourraient soutenir de futures variantes badgées Genesis si l’entreprise revenait à ses plans de camionnette électrique.

Source: Carscoops