Genesis pourrait travailler sur un petit VÉ pour l’Europe

Ce modèle serait inspiré du concept Mint de 2019.

Les prix des matières premières détermineront si la compagnie peut justifier un modèle plus abordable.

L’Europe sera probablement le seul marché ou ce modèle sera offert.

Genesis serait en train d’étudier la possibilité de fabriquer un véhicule électrique plus petit pour le marché européen.

Ce véhicule compact ou sous-compact haut de gamme sera probablement basé sur le concept Mint qui a été dévoilé en 2019.

Ce concept était un petit fastback à deux portes qui préfigurait également certains des éléments de design de la version de production du GV60.

Lorsque la Mint a été dévoilée au salon de l’automobile de New York, Genesis n’avait pas encore pénétré le marché européen, mais maintenant que c’est fait, la société envisage d’élargir sa gamme sur le continent, éventuellement avec des modèles exclusifs.

En effet, les véhicules plus petits sont beaucoup plus populaires en Europe qu’en Amérique du Nord, car les routes sont plus étroites et les villes plus encombrées, ce qui rend les grandes berlines et les VUS moins plaisants à conduire et plus difficiles à garer.

Genesis pense qu’il existe un marché pour un véhicule électrique de luxe plus petit que son GV60 actuel, tout en étant plus luxueux que la plupart des autres petits véhicules haut de gamme actuellement proposés en Europe.

Genesis souhaite également devancer Tesla dans le domaine des petits véhicules électriques, car le Model 2 tant attendu de l’entreprise américaine n’a pas même encore été dévoilé.

L’ajout de ce nouveau modèle aiderait également la marque à augmenter la proportion de ses ventes de VÉ au-delà des 52 % enregistrés sur le continent en 2022, ce qui lui permettrait d’atteindre son objectif de devenir un constructeur automobile entièrement électrique d’ici 2025.

Bien sûr, fabriquer un VÉ plus petit signifie généralement faire moins de profit, c’est pourquoi Genesis indique que le prix des matières premières sera déterminant dans sa décision de fabriquer ou non ce modèle.

C’est peut-être la raison pour laquelle très peu de détails sont connus pour le moment, mais nous nous attendons à ce que la version de production ait plus de deux portes et une batterie plus grande qui pourrait lui donner plus d’autonomie que les 200 miles (322 kilomètres) revendiqués par le concept Mint.

Cela dit, conserver une batterie plus petite pourrait avoir du sens pour un véhicule conçu principalement pour la conduite en ville, d’autant plus que Genesis bénéficie d’une architecture de batterie de 800 volts qui permet une recharge très rapide pour les plus long trajets.

Source : Autocar et Electrek