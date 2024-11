Un nouveau rapport examine l’impact potentiel de Trump sur l’industrie automobile

Le résultat des élections risque de perturber l’industrie automobile

Le retour de Trump pourrait provoquer le chaos chez certains acteurs

Que signifie l’élection d’hier pour l’industrie automobile ? Beaucoup d’incertitude pour une industrie qui aime que ses règles et réglementations soient exactement le contraire. Automotive News évoque certains des changements qui pourraient découler d’un retour de l’ancienne administration.

Trump a promis de prendre des mesures pour isoler les constructeurs automobiles et les fabricants de pièces détachées chinois, dans le cadre d’un effort visant à protéger les emplois dans l’industrie automobile américaine. Cela pourrait ne pas changer par rapport à l’administration Biden, qui a récemment annoncé des droits de douane importants sur les voitures importées de ce pays.

Il pourrait également modifier sérieusement la loi sur la réduction de l’inflation et les crédits d’impôt pour les véhicules électriques qui y sont associés. Cela pourrait nuire à l’adoption des VE, car de nombreux acheteurs comptent sur les incitations importantes pour acheter des modèles électriques. Ce même changement pourrait avoir un effet sérieux sur la course actuelle à la production de VE et à la capacité de fabrication de batteries aux États-Unis afin que les véhicules puissent bénéficier de ces incitations.

M. Trump a également évoqué la possibilité de modifier les règles relatives aux émissions des véhicules légers. De nouvelles règles devaient entrer en vigueur après l’année modèle 2028. Elles pourraient être repoussées ou supprimées. M. Trump pourrait également retirer à la Californie la possibilité d’avoir ses propres normes, ce qui pourrait considérablement augmenter les émissions des voitures.

Enfin, il faut s’attendre à de gros avantages pour Elon Musk. Le PDG de Tesla s’est rallié à M. Trump à la fin de la campagne. Le milliardaire s’est efforcé d’améliorer l’efficacité du gouvernement et cherchera sans aucun doute à faire approuver son logiciel de conduite autonome (Full Self Driving), qui pose problème et accuse des retards.