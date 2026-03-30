Chrysler pourrait revenir aux voitures avec une stratégie de carrosserie alternative pour une nouvelle berline

La direction du design chez Stellantis affirme que Chrysler demeure une priorité active, et que les futurs produits pourraient fusionner des caractéristiques de berline et de multisegment.

Chrysler demeure soutenue à l’interne chez Stellantis malgré une gamme actuelle très limitée.

Les futurs modèles Chrysler pourraient brouiller la frontière entre berline et multisegment.

Davantage de détails sur les produits pourraient émerger lors de la présentation aux investisseurs de Stellantis en mai.

Chrysler laisse de nouveau entendre que son futur plan de produits ira au-delà de la Pacifica, alors que des dirigeants de Stellantis évoquent un travail de design en cours et un soutien interne renouvelé pour la marque. Bien qu’aucun programme de production n’ait été confirmé, de récents commentaires du chef du design de Stellantis Amérique du Nord, Scott Krugger, laissent entendre que Chrysler demeure activement à l’étude alors que l’entreprise repense sa stratégie de gamme.

Krugger a indiqué que Chrysler continue de bénéficier d’un appui aux échelons supérieurs de Stellantis et a laissé entendre que la marque a toujours un rôle à jouer. Cela compte, parce que Chrysler manque d’une feuille de route claire depuis la pandémie, surtout après la fin de la production de la 300 en 2023 et l’absence de déploiement de nouveaux programmes de véhicules électriques.

Plutôt que de ramener la 300 sous une forme familière, Chrysler semble étudier quelque chose de moins conventionnel. Krugger a laissé entendre que les futurs produits pourraient fusionner les catégories plutôt que de s’inscrire clairement dans les segments des berlines ou des VUS – ce n’est pas exactement une idée nouvelle.

Cela ouvre la porte à un véhicule utilitaire plus bas et plus fluide, à une voiture particulière plus haute, ou à un autre type de carrosserie conçu autour de l’espace intérieur et de la convivialité au quotidien plutôt qu’autour d’étiquettes héritées du passé. Cette description nous rappelle la première Pacifica, qui était à la fois une fourgonnette, une familiale, un VUS, le tout enveloppé dans un ensemble qu’on pouvait sans doute juger attrayant.

Les acheteurs accordent de plus en plus d’importance à la fonctionnalité, à la polyvalence du volume de chargement, à l’agrément de conduite et au design, et non seulement à la question de savoir si un véhicule est officiellement classé comme une berline ou un multisegment. Pour Chrysler, cela pourrait créer une ouverture dans une portion du marché où les concurrents n’ont pas encore pleinement défini la formule.

Malgré cela, les berlines, et les modèles haut de gamme en particulier, font partie de la signature de Chrysler depuis toujours. La série 300 en est un exemple. Avant la dernière 300, il y a eu la Chrysler Intrepid (Dodge Intrepid) et ses nombreux dérivés, comme les LHS, Concorde et New Yorker, qui offraient tous le confort, un luxe et une identité visuelle marquante. La véritable élégance provient rarement d’un véhicule autre qu’une berline.

Krugger a décrit la future orientation du design de Chrysler en parlant de simplicité moderne et de praticité innovante. Ces indices laissent entendre que la marque est repositionnée autour d’un style épuré et d’un prix accessible, tout en cherchant à retrouver l’identité visuelle perdue de la marque. Réunir tous ces attributs dans un seul véhicule sera difficile, surtout dans les segments grand public sensibles aux prix.

L’entreprise a déjà exploré ce territoire auparavant. Le concept Halcyon de Chrysler, une élégante berline électrique, ainsi que le multisegment Airflow, ont tous deux été présentés comme des signes d’une relance portée par les produits. À mesure que les échéanciers d’adoption des véhicules électriques ont changé, ces plans ont semblé perdre de leur urgence, laissant la marque dans une forme d’attentisme.

Source: autoblog