Un Chevrolet Silverado EV WT 2026 fait plus de 1 700 km sur une seule charge

En roulant plus de 1 700 km, GM vient de battre le record de la plus longue distance sur une seule charge avec le Chevrolet Silverado EV WT 2026.

Les ingénieurs n’ont pas touché à la programmation ni la mécanique

Les tests se sont faits sous des conditions bien particulières

GM bat techniquement le précédent record de Lucid Motors avec l’Air

Au volant d’un Chevrolet Silverado EV Max Range Work Truck 2026, des ingénieurs de GM viennent d’écrire une page d’histoire. Alors que l’EPA accorde une autonomie officielle de 793 kilomètres d’autonomie (493 milles) à cette version de la camionnette, elle a parcouru 1 705 kilomètres (1 059,2 milles) sur une seule charge. Le tout s’est fait dans le cadre d’un test d’autonomie orchestré par l’équipe d’ingénierie de General Motors.

Jusqu’où peut-on pousser la machine

Tout a commencé à la fin de 2024, lors d’une discussion informelle entre ingénieurs de GM : jusqu’où pourrait aller la Silverado Work Truck si tous les paramètres étaient optimisés au maximum ? Les prédictions ont fusé : 800 milles (1 287 km) ? 900 (1 448 km) ? Peut-être même 1 000 (1 609 km) ? Le défi était lancé et il allait être relevé.

« Obtenir une telle autonomie avec une seule charge ne relève pas du hasard », explique Kurt Kelty, vice-président des batteries, de la propulsion et du développement durable. « Cela exige une intégration poussée entre la chimie des batteries, l’efficacité du groupe motopropulseur, les logiciels et l’ingénierie du véhicule — et c’est exactement ce que notre équipe a livré. Cet accomplissement illustre jusqu’où est rendue notre technologie EV, et le genre d’innovations que nous mettons en œuvre chaque jour chez GM. »

Un camion « stock » et des tests en conditions réelles, mais optimisées.

L’aventure a été menée avec un modèle de série Silverado EV Max Range WT, conduit sur les routes publiques autour du Milford Proving Ground, dans le sud-est du Michigan aux États-Unis. Le dernier segment a été complété sur l’île Belle, à Détroit. Afin d’intégrer ce défi à leur horaire quotidien, les ingénieurs ont conduit le véhicule par tranches d’une heure, mettant à profit leurs connaissances professionnelles dans un projet auquel ils tenaient personnellement. Le test n’a donc pas été fait en continu d’un point A au B comme c’est généralement le cas pour ce genre de test.

Étant des ingénieurs, ils savaient exactement où aller pour optimiser les composants « externes » qu’ils pouvaient manipuler sans altérer le véhicule. Aucun élément matériel ou logiciel du camion n’a été modifié. Les seuls ajustements ont porté sur les habitudes de conduite et certains réglages permis dans le manuel du propriétaire :

Maintien d’une vitesse moyenne de 32 à 40 km/h (20 à 25 mi/h);

Éviter les freinages brusques et les accélérations rapides ;

Aucun passager à bord pour la majeure partie du test ;

Bras d’essuie-glaces réglés à la position la plus basse pour réduire la traînée aérodynamique ;

Pression des pneus portée à la limite supérieure autorisée pour minimiser la résistance au roulement ;

Retrait de la roue de secours pour alléger le poids du véhicule ;

Alignement des roues optimisé ;

Ajout d’un couvre-caisse pour améliorer l’écoulement de l’air ;

Système de climatisation désactivé durant tout le test ;

Conditions estivales choisies pour maximiser l’efficacité énergétique des batteries.

L’objectif était clair : faire en sorte que le maximum d’énergie soit dédié uniquement à la propulsion.

Trouver le bon rythme

Les ingénieurs ont établi que la plage de vitesse la plus efficace se situait entre 32 à 40 km/h (20 et 25 mi/h), une allure réaliste pour une conduite urbaine ou résidentielle dans le sud-est du Michigan. À cette vitesse, la majorité de l’énergie de la batterie servait directement à faire avancer le véhicule, avec un minimum de pertes.

Au fil des heures passées derrière le volant, chaque kilomètre parcouru apportait son lot de données et d’enseignements. Pour les membres de l’équipe, il ne s’agissait pas simplement de battre un record, mais de récolter des informations concrètes, utiles dans leurs travaux quotidiens d’ingénierie.

« Si nous l’avions fait rouler constamment en descente, oui, l’autonomie aurait été démentielle. Mais ce n’était pas le but. Nous voulions que ce soit réel, sur des routes publiques », a résumé Jon Doremus, responsable de l’ingénierie pour l’étalonnage de la propulsion. Au compte, la consommation moyenne de ce test est établie à 4,9 milles au kWh, ce qui se convertie en 12.68 kWh/100km.

Une recharge, un record, un trophée

Ce test n’avait pas pour seule finalité de battre un record : les ingénieurs voulaient voir jusqu’où ils pouvaient aller, et ont fini par dépasser même leur objectif de 1 000 milles. Pour souligner l’événement et illustrer les capacités pratiques pour travailleur, le Silverado EV utilisé pour le test a été rechargée… pour alimenter une imprimante 3D qui a produit un trophée en l’honneur de cet exploit.

Ce résultat fracasse le précédent record mondial de 1 205 kilomètres (749 milles), établi plus tôt cet été par Lucid Motors avec l’Air.