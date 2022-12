Un autre rappel pour la Chevrolet Bolt EV

Cette nouvelle campagne de rappel implique près de 140 000 unités de la voiture.

La Bolt EUV n’est pas affectée pour le moment.

Une fois de plus, la Bolt EV pourrait prendre en feu.

Le constructeur Chevrolet est forcé de lancer une nouvelle campagne de rappel pour sa voiture électrique, la Bolt EV. Le rappel qui concerne près de 140 000 unités de la voiture – 119 950 aux États-Unis et 19 898 au Canada – implique toutes les années-modèles de la citadine électrique, soit de 2017 à 2023.

Le problème se trouve au niveau des gaz d’échappement des prétensionneurs de ceintures de sécurité de la première rangée qui pourraient entrer en contact avec les fibres des tapis de sol lors d’une collision. Ce contact pourrait éventuellement se transformer en incendie.

Bizarrement, la version « utilitaire » Bolt EUV n’est pas concernée par ce nouveau rappel. D’ailleurs, les voitures Bolt EV utilisées par le projet-pilote de conduite autonome Cruise de General Motors ne font pas l’objet d’un rappel au moment d’écrire ces lignes.

Le constructeur a répertorié trois accidents jusqu’ici, une autre preuve que le problème est bel et bien réelle. Pour réparer ce petit problème, les concessionnaires devront procéder à l’installation d’une feuille de métal tout près de l’échappement du prétensionneur pour protéger les tapis de sol.

Rappelons que la Chevrolet Bolt EV a été « clouée au sol » pendant plusieurs mois à cause de cette campagne de rappel massive liée à la batterie boulonnée sous le véhicule. La composante vitale pour la Chevrolet électrique menaçait de prendre en feu, ce qui a poussé Chevrolet à lancer ce rappel pour remplacer toutes les batteries des Bolt EV et Bolt EUV. Dans ce dossier, on peut tout de même féliciter les stratèges de la marque d’avoir privilégié sa clientèle existante plutôt que de prioriser la chaîne de montage et de poursuivre la production.

Espérons tout de même que cet autre rappel de la Bolt EV ne s’éternisera pas et qu’il ne viendra pas nuire à la réputation de l’un des véhicules électriques les plus abordables sur le marché pour l’autonomie annoncée de 417 km.