La popularité du tandem Chevrolet Bolt EV/Bolt EUV en hausse

La révolution électrique est bel et bien en branle du côté de General Motors avec les premiers véhicules basés sur la nouvelle plateforme Ultium qui ont déjà trouvé preneurs aux États-Unis notamment. Mais, comme l’a confirmé les gens de la division Chevrolet, le duo formé par la Bolt EV et l’utilitaire Bolt EUV est encore au sommet des ventes de voitures électriques de toutes les marques de l’empire américain.

Les deux véhicules électriques sont peut-être basés sur des plateformes plus âgées avec une technologie pas tout à fait à la fine pointe de la technologie, il n’en demeure pas moins que le prix des nouveaux modèles électriques de GM – le GMC Hummer EV et le Cadillac Lyriq – appartient à une clientèle en moyens.

Les deux modèles plus accessibles de la division au nœud papillon ont même connu un troisième trimestre record aux États-Unis avec un total de 14 709 unités écoulées au cours des trois derniers mois. Et Chevrolet croit même pouvoir surpasser cette statistique dans la dernière portion de l’année en cours avec des livraisons prévues atteignant le cap des 44 000 véhicules livrés en 2022. Cette augmentation tardive en 2022 s’expliquerait par la réparation de plusieurs modèles qui sont stationnés depuis la massive campagne de rappel, le constructeur qui a procédé au remplacement de milliers de batteries à bord de toutes les Bolt assemblées depuis 2017.

Il faut également mentionner que pendant que tous les modèles électriques présents sur le marché se vendent plus cher que par le passé, le duo Bolt EV/Bolt EUV a quant à lui reçu une baisse significative du prix aux États-Unis. Les consommateurs intéressés par la technologie électrique qui n’ont pas nécessairement le budget pour se payer un véhicule qui oscille dans les 100 000 $ peuvent heureusement se tourner vers les deux véhicules Chevrolet.

D’ailleurs, si 2022 est une bonne année pour la production de modèles électriques GM avec 44 000 véhicules livrés, 2023 s’annonce encore plus mouvementée avec des prévisions de plus 70 000 véhicules écoulés l’an prochain. Rappelons que d’ici la fin de 2023, la camionnette Silverado EV et les deux multisegments Blazer EV et Equinox EV auront été lancés sur le marché nord-américain.

Il sera intéressant de voir si les deux Bolt seront aussi populaires à l’automne 2023. La réponse dans un an.