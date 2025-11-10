Toyota vise une durée de vie de 40 ans pour ses futures batteries à état solide

Les batteries à état solide devraient être plus légères, plus efficaces et bien plus durables que les technologies actuelles.

Le constructeur affirme que ces batteries auront une durée de vie supérieure à celle de la voiture dans laquelle elles sont installées et qu’elles pourraient être transférées dans un nouveau véhicule.

Toyota prévoit toujours de lancer ses premiers modèles équipés d’une batterie à état solide en 2027 ou 2028.

Même si Toyota ne semble pas croire fermement aux technologies actuelles des véhicules électriques, le constructeur japonais est bien plus confiant quant à ses futures batteries à état solide.

En effet, l’entreprise s’attend désormais à ce que cette future technologie atteigne une durée de vie impressionnante de 40 ans en utilisation normale, en plus de tous les autres avantages attendus de ce type de batterie.

Fabriquées avec un électrolyte solide, un matériau plus stable que celui des batteries actuelles à base de liquide, les batteries à état solide devraient offrir une plus grande densité énergétique, être plus légères, plus efficaces, moins affectées par les températures extrêmes et bien plus durables.

C’est ce dernier point que Toyota a souligné lors d’une récente présentation au Japon. L’entreprise a déclaré viser une capacité restante de 90 % après 40 ans d’utilisation, contre 90 % après 10 ans, la norme actuelle pour les batteries lithium-ion.

Cela signifie qu’en théorie, la fabrication des batteries à état solide générera 4 fois moins d’émissions que celle des batteries liquides, puisqu’une seule batterie durera aussi longtemps que quatre batteries actuelles.

Bien sûr, cela dépendra de bien d’autres facteurs, mais ce qui ajoute de la crédibilité à cet idéal est l’affirmation de Toyota selon laquelle ces batteries seront transférables. Concrètement, les propriétaires pourraient retirer la batterie de leur ancien véhicule une fois que la carrosserie et les composants mécaniques auront atteint leur fin de vie (après environ 20 ans) et l’installer dans une voiture plus récente. Ils profiteraient ainsi de toute la durée de vie de la batterie tout en limitant leur impact environnemental.

Considérant que l’âge moyen des véhicules sur les routes canadiennes n’est que de 10 à 11 ans, une batterie d’une durée de vie de 40 ans pourrait même être transférée deux ou trois fois avant d’atteindre la fin de sa propre vie utile.

Nous ne savons pas encore quels types de véhicules électriques bénéficieront en premier des batteries à état solide de Toyota, mais l’entreprise prévoit toujours de commercialiser cette technologie en 2027 ou 2028.

Il y a quelques mois, des rumeurs suggéraient que le premier produit à utiliser cette technologie serait la prochaine génération de la Prius hybride, servant de banc d’essai en conditions réelles. Bien que cela soit toujours possible, les indices actuels pointent plutôt vers des véhicules plus haut de gamme pour le lancement.

En effet, Toyota indique que les batteries à état solide coûtent encore beaucoup plus cher à fabriquer que les types actuels, ce qui représente un défi pour les véhicules électriques plus abordables.

Cela signifie que les modèles Lexus, et peut-être même Century, seront probablement les premiers à bénéficier des batteries à état solide. Les coûts devraient ensuite diminuer au cours des années suivantes, rendant possible la vente de modèles Toyota plus abordables équipés de cette technologie.

L’une de ces futures Toyota électriques abordables pouvant recevoir des batteries à état solide est une prochaine génération de la Corolla, préfigurée par un concept récemment dévoilé au Japon.

N’espérez toutefois pas voir de sitôt des offres incroyables sur les VÉ équipés de batteries à état solide, car Toyota estime que la très longue durée de vie attendue de ses futures batteries justifiera un prix d’achat initial plus élevé.

Toyota n’est pas la seule à explorer le potentiel des batteries à état solide. Mercedes-Benz, Nissan, Stellantis et Honda travaillent tous sur leurs propres versions de cette technologie, bien que Toyota semble être le mieux placé pour commercialiser en premier des VÉ équipés de batteries à état solide.

Source : CarExpert