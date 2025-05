Toyota vise 20 % de ses ventes américaines en véhicules hybrides rechargeables d’ici 2030

Toyota élargit sa stratégie VEHR pour répondre à la demande des consommateurs et aux objectifs réglementaires en Amérique du Nord.

Toyota vise à ce que 20 % de ses ventes américaines proviennent de VEHR d’ici 2030, contre 2,4 % en 2024.

Le nouveau RAV4 PHEV offre une autonomie électrique de 80 km, dans le cadre du plan d’expansion des VEHR.

Coûts élevés et faible notoriété freinent encore l’adoption malgré les pressions réglementaires croissantes.

Toyota Motor prévoit d’augmenter la part des véhicules hybrides rechargeables (VEHR) dans ses ventes aux États-Unis à environ 20 % d’ici la fin de la décennie, contre 2,4 % en 2024, selon des responsables de l’entreprise. Au Canada, les ventes de VEHR sont plutôt solides, notamment grâce au RAV4 Prime, dont les ventes ont bondi de 51 % en 2024.

Ce plan s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification de l’offre, alors que le constructeur continue de composer avec l’incertitude entourant l’adoption des véhicules électriques et les changements réglementaires. Les VEHR suscitent un regain d’intérêt, les constructeurs cherchant à respecter les normes d’émissions tout en répondant à la demande pour des options électrifiées flexibles.

Longtemps perçus comme une étape intermédiaire vers les véhicules entièrement électriques (VÉ), les VEHR sont désormais considérés par Toyota comme une solution pratique pour les acheteurs hésitants. L’entreprise prévoit d’étendre ses offres de VEHR dans plusieurs segments de sa gamme.

« Nous allons accroître notre volume de VEHR dans l’ensemble de notre gamme au cours des prochaines années », a déclaré David Christ, responsable de la marque Toyota en Amérique du Nord, à CNBC. « Nous travaillons à augmenter l’autonomie électrique de nos modèles. »

Selon des sources internes, l’objectif de 20 % pour 2030 est aligné sur certaines réglementations, comme la norme Advanced Clean Cars II de la Californie. Toutefois, ils admettent que la stratégie pourrait évoluer en fonction de la réponse des consommateurs et des changements réglementaires.

Les prévisions de l’industrie tablent sur une croissance modeste des VEHR. S&P Global Mobility estime que leur part de marché aux États-Unis atteindra 5 % d’ici 2030, en raison du coût élevé des systèmes à double motorisation. AutoPacific prévoit une part de 4,2 %, tandis qu’AutoForecast Solutions n’anticipe que peu de changement, prévoyant une part stable à 3,3 %.

Toyota a rapporté une hausse de 39 % de ses ventes de VEHR en 2024, toutes marques confondues (Toyota et Lexus). Cela inclut une hausse de 30 % pour les Prius et RAV4 PHEV, et un bond de 88,6 % pour les modèles Lexus, notamment grâce au nouveau TX hybride rechargeable. Au Canada, les ventes de véhicules à zéro émission (VZÉ, regroupant VÉ, VEHR et véhicules à hydrogène) ont progressé de 59,1 %.

Le RAV4 PHEV 2025, fraîchement redessiné et lancé la semaine dernière, affiche désormais une autonomie 100 % électrique pouvant atteindre 80 km. Toyota prévoit d’élargir ses offres VEHR à d’autres catégories de véhicules selon la compétitivité du marché et les capacités de production.

La stratégie d’électrification de Toyota comprend les moteurs à combustion interne (ICE), les hybrides, les hybrides rechargeables (VEHR) et les véhicules électriques à batterie (VÉ). « Nous avons des ICE. Des hybrides. Des hybrides rechargeables. Des VÉ », a résumé Cooper Ericksen, vice-président principal chez Toyota Amérique du Nord.

Malgré leur potentiel, les VEHR font encore face à plusieurs obstacles : notoriété limitée, prix élevés et écart de prix important avec les modèles essence. Par exemple, le RAV4 PHEV coûte environ 15 000 $ de plus que sa version à essence, et 10 000 $ de plus que la version hybride.

Malgré tout, Toyota prévoit que plus de 50 % de ses ventes américaines en 2025 seront des véhicules électrifiés, comparativement à 46 % en 2024 et à près de 30 % en 2023. Au Canada, cette proportion s’élevait à 49,6 %.