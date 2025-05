Toyota RAV4 2026: 100% électrifié, il mise sur le sport et l’aventure

Voilà que Toyota débarque avec la sixième génération du RAV4, son VUS compact. Redessiné, il est désormais 100% électrifié et intègre une nouvelle version à saveur sportive.

Avec exclusivement la motorisation hybride et hybride rechargeable, l’offre du Toyota RAV4 2026 est entièrement électrifiée.

Une nouvelle version à vocation sportive, baptisée GR-Sport, est introduite.

Toyota intègre aussi le nouveau logiciel Arena.

Après avoir levé le voile sur le Corolla Cross 2026, bZ 2026, le C-HR 2026 et le bZ Woodland 2026, Toyota boucle cette série de dévoilements en présentant le RAV4 2026. Le VUS compact de sixième génération a fait sa première apparition publique à Plano au Texas au siège social de Toyota et Lexus où EcoloAuto était présent. Cette nouvelle génération du produit débarque avec une gamme entièrement électrifiée, une nouvelle version GR-Sport en plus de la technologie Arene.

Une gamme 100% électrifiée comme la Camry

À l’instar notamment de la Camry, le Toyota RAV4 2026 arrive avec une gamme 100% électrifiée. C’est donc dire qu’on raye de la carte les versions dotées simplement d’un moteur atmosphérique. Dorénavant, la clientèle aura le choix entre l’hybride et l’hybride rechargeable.

En ce qui a trait à la motorisation, soulignons qu’il s’agit de la cinquième génération du système hybride. Il jumelle un moteur à quatre cylindres de 2,5 L au système hybride. Le constructeur n’a pas rendu publiques les spécifications complètes relatives à ce groupe motopropulseur. Toutefois, on sait que sa puissance passe de 219 à 236 chevaux.

Quant à l’hybride rechargeable, il fait aussi appel au moteur à quatre cylindres de 2,5 L. Il est marié à deux moteurs électriques et à une batterie. L’autonomie électrique estimée par le fabricant se chiffre à 80 kilomètres. Dans son cas, la puissance est également bonifiée à 320 chevaux.

Aucune cote de consommation n’a été divulguée pour le moment. Le système à quatre roues motrices est offert de série au Canada.

Sur le plan stylistique, le RAV4 2026 représente une nette évolution par rapport au modèle sortant. Il se démarque par sa portion avant, dont la forme rappelle le requin-marteau. On note aussi ses arches de roue peintes en noir.

L’introduction de version sportive et aventurière avec le Toyota RAV4 2026

En dévoilant en grande pompe le RAV4 2026, Toyota mise sur deux aspects: le sport et l’aventurière. Pour la première fois, Toyota emploie l’appellation GR-Sport. Elle n’est pas sans rappeler la nomenclature FSport chez Lexus. Essentiellement, le RAV4 2026 bonifie son offre avec une nouvelle version à vocation sportive. Elle a été réalisée en collaboration avec la filiale Toyota Gazoo Racing. Le RAV4 GR-Sport 2026 se distingue, entre autres par sa suspension calibrée par l’équipe de Toyota Gazoo Racing, ses jantes exclusives de 20 pouces et ses ailerons à l’avant et à l’arrière. Sa calandre, baptisée Matrix GR, est un clin d’oeil à l’ancienne voiture compacte à hayon de la marque. Seule la motorisation hybride rechargeable peut être livrée avec le RAV4 GR-Sport. Cette déclinaison est positionnée au sommet de la gamme.

Introduite au cours de la cinquième génération du modèle, la version Woodland poursuit sa carrière avec le nouveau modèle et occupe une place plus importante dans le catalogue. On reconnaît le RAV4 Woodland par son éclairage à DEL de marque Rigid Industries dans la calandre et ses pneus tout-terrain rehaussant le véhicule d’environ un demi-pouce. Il reçoit aussi des longerons de toit surélevés et un ensemble d’attache remorque de 1 ¼ de pouce. Au passage, citons que la capacité de remorquage maximale du RAV4 2026 demeure de 3500 livres. En revanche, le constructeur précise que davantage de versions peuvent tirer une telle charge qu’auparavant.

Au total, la gamme comporte huit versions: LE AWD (hybride), XLE AWD (hybride), XLE AWD avec groupe Premium (hybride), Limited AWD (hybride), Woodland AWD (hybride), SE AWD (hybride rechargeable), XSE AWD (hybride et hybride rechargeable), XSE AWD avec groupe Technologie (hybride et hybride rechargeable), GR-Sport AWD (hybride rechargeable).

Le nouveau logiciel Arene

Toyota profite de l’introduction de la nouvelle itération de son RAV4 pour lancer un nouveau logiciel. Portant le nom “Arene”, il s’agit d’un logiciel développé par Woven by Toyota. Il permet entre autres la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil en plus de la connexion de deux téléphones simultanément. L’assistant vocal a été amélioré, nous dit-on.

Rajoutons que le RAV4 2026 est le premier véhicule du portfolio de Toyota à recevoir le système Toyota Safety Sense 4.0 (TSS 4.0). Le tout est rendu possible grâce au nouveau logiciel Arena.

À l’intérieur du Toyota RAV4 2026, on retrouve un écran tactile de 10,5 pouces. En option, les consommateurs ont droit à un écran de 12,9 pouces. Une instrumentation numérique de 12,3 pouces est livrée sur l’ensemble de la gamme.

Toyota prévoit que la production du RAV4 2026 débute à la fin de l’année en cours. Il est légitime de présumer qu’il arrivera donc chez les concessionnaires du Québec en début d’année prochaine. L’échelle de prix sera communiquée à l’approche de la mise en vente du Toyota RAV4 2026. Il est à noter que le RAV4 à motorisation hybride sera fabriqué au Canada. Les exemplaires munis de l’hybride rechargeable proviendront du Japon.