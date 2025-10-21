Toyota va dévoiler un Corolla Cross dévergondé au Salon SEMA 2025

Au début du mois de novembre, plus précisément du mardi 4 au vendredi 7, va se tenir à Las Vegas le salon SEMA (Specialty Equipment Market Association), le rendez-vous annuel des équipementiers et des entreprises spécialisées dans l’après-marché et la personnalisation de véhicules, notamment.

Toyota explore son côté aventurier avec un Corolla Cross déjanté

Le mont Nasu est un endroit prisé par les amateurs de plein au Japon

Le salon SEMA va se tenir du 4 au 7 novembre prochain, à Las Vegas

Les constructeurs sont souvent de la fête aussi, notamment pour y présenter des concepts originaux, des modèles qui nous font voir leur savoir-faire et qui nous font découvrir leur côté créatif.

Pour l’édition 2025, il sera possible de voir de quelle façon Toyota imagine l’aventure avec son VUS Compact Corolla Cross. Le concept qui sera présenté, une version hybride, édition Nasu, transforme le petit VUS urbain en baroudeur par excellence, prêt à attaquer la montagne.

L’inspiration derrière la création de ce modèle est le mont Nasu, au Japon, un endroit prisé par les randonneurs et les amateurs de plein air.

Une pluie d’accessoires

Le concept est l’œuvre de l’équipe SPAD (Service Parts and Accessories Development) de Toyota, une division qui se consacre à la création d’accessoires qui servent à rehausser le style d’un véhicule, mais aussi à améliorer sa fonctionnalité. Et des accessoires, le modèle en porte une kyrielle. Toyota explique que les ingénieurs de l’équipe SPAD se sont donné le défi de concocter une variante unique intégrant « un portefeuille de centaines de programmes de développement d’accessoires. »

« Le Corolla Cross est l’un des véhicules les plus polyvalents de notre gamme, et l’édition Nasu montre à quel point il peut aller plus loin », a déclaré Steve Park, le planificateur principal des produits au sein des divisions d’accessoires de Toyota et de Lexus.

Le moteur

Sous le capot, cette édition Nasu est pourvue du bloc 4-cylindres de 2,0 litres de la version hybride, qui fonctionne avec trois moteurs électriques pour délivrer une puissance combinée de 196 chevaux. Des jantes personnalisées équipées de pneus tout-terrain Toyo Open Country A/T III servent ce modèle. Et si ce dernier vous apparaît un peu plus haut que la version régulière, vous n’avez pas la berlue ; une suspension surélevée complète le duo jantes et pneus pour offrir une allure prête pour l’aventure.

Un style unique et accrocheur

Pour la carrosserie, on remarque que le modèle porte des signatures uniques, notamment avec une prise d’air modifiée sur le capot. Une peinture violette offrant différents tons se laisse également admirer. Des barres de protection latérales, un bac de rangement à l’espace de chargement, ainsi qu’un porte-bagages articulé sont parmi les éléments remarquables, également. En relevant le hayon, on découvre entre autres un réfrigérateur disposé sur un plateau coulissant, idéal pour les longs trajets ou pour les excursions loin de la civilisation.

L’éclairage propose des barres lumineuses et des phares antibrouillard Toyota, mais qui ont été modifiés pour mieux éclairer la route. À l’intérieur, SPAD a ajouté des touches bien pensées pour harmoniser l’habitacle avec le caractère aventureux du véhicule.

« Avec le Corolla Cross Nasu, nous montrons comment l’un de nos modèles les plus populaires et les plus accessibles peut être repensé pour incarner l’esprit d’aventure de Toyota », a déclaré Mike Tripp, vice-président du groupe Toyota Marketing.

L’objectif

La compagnie mentionne que le concept prouve qu’elle peut offrir des options de personnalisation avec autre chose que ses camionnettes et ses VUS axés sur la conduite hors route, comme le Tacoma, le 4Runner et le Land Cruiser. Elle ajoute qu’elle croit en la construction de véhicules qui permettent à la clientèle d’en faire un peu plus.

Est-ce que l’on peut espérer une version pour la route ? Il ne faut pas rêver, mais la réaction du public peut orienter certaines décisions futures de l’entreprise, par exemple avec des offres plus concrètes de personnalisation avec un modèle comme le Corolla Cross.

Toyota va présenter d’autres trucs au SEMA de 2025, alors que la compagnie se dévoile cette année sous la thématique « propulsée par les possibilités » (Powered by Possibility), qui met en avant sa vision en matière d’innovation pour tous les types de motorisation : essence, hybride, hybride rechargeable, électrique et électrique à pile à combustible.

Si vous passez par Las Vegas, un détour s’impose.