Toyota Corolla Cross 2026: une nouvelle grille de calandre et un écran de 10,5 pouces

Introduit en 2022 sur le marché nord-américain, le Toyota Corolla Cross profite de légers changements pour 2026 alors qu’on arrive à la mi-génération.

Le Toyota Corolla Cross 2026 voit sa portion avant être redessinée.

Un nouvel écran tactile de 10,5 pouces est disponible.

Un nouveau modèle de jantes et une teinte complémentaire s’ajoutent au catalogue.

Comme on est à même de le constater en jetant un coup d’oeil aux photos, le Toyota Corolla Cross 2026 voit sa portion avant être redessinée, ce qui comprend notamment le pare-chocs et la calandre. Il sera dorénavant facile de distinguer les versions à essence des versions hybrides. En effet, les versions hybrides seront caractérisées par une grille de calandre peinte de la même couleur que l’ensemble de la carrosserie. Quant aux versions à essence, elles seront plutôt munies d’une grille de calandre de couleur noire.

De nouvelles jantes et une teinte complémentaire

À la charte de couleurs s’ajoute la teinte bleu cavalerie. Elle est livrable sur les modèles à essence LE et XLE. Dans le cas des modèles hybrides SE et XSE, cette nouvelle teinte peut être combinée avec le toit noir.

Notons au passage que deux modèles de jantes de 18 pouces font aussi leur entrée dans le catalogue du Toyota Corolla Cross 2026.

Aucun changement mécanique n’est observé pour le VUS d’entrée de gamme de Toyota en 2026.

Un nouvel écran de 10,5 pouces disponible

À bord, les améliorations apportées au Toyota Corolla Cross 2026 comprennent notamment l’offre d’un écran de 10,5 pouces sur les versions LE Premium, XLE, hybride SE et hybride XSE. Autrement, il est livré avec un écran tactile de 8 pouces. Soulignons que la console centrale a été retravaillée et que les sièges arrière chauffants sont dorénavant offerts de série sur les versions XLE à quatre roues motrices et hybride XSE.

Il est prévu que le Corolla Cross 2026 débarque chez les concessionnaires Toyota du pays au cours de la présente année. L’échelle de prix sera divulguée à l’approche du lancement du modèle.