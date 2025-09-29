Toyota et Mazda collaboreraient sur une plateforme (hybride ?) commune de voitures sport

Un développement conjoint pourrait soutenir les prochaines GR86 et MX-5, rappelant les partenariats passés de Toyota avec Subaru.

Toyota et Mazda pourraient développer des jumelles sportives sur la plateforme actuelle de la MX-5.

Des ingénieurs de Mazda travailleraient à Toyota City sur ce projet conjoint.

Aucune confirmation officielle ni donnée technique n’ont été publiées à ce jour.

Toyota et Mazda collaboreraient sur une paire de voitures sport de nouvelle génération qui partageraient une plateforme commune, selon un rapport du média automobile japonais BestCar. Le projet conjoint servirait de base aux remplaçantes de la Mazda MX-5 et de la Toyota GR86, en utilisant une version modifiée de la plateforme actuelle de la Miata.

Mazda aurait dépêché des ingénieurs à Toyota City pour appuyer le développement de ses véhicules. Si confirmé, ce partenariat se distinguerait de l’entente précédente entre Toyota et Subaru, qui ont co-développé les 86 de première et deuxième générations.

L’approche reprendrait le modèle Toyota-Subaru, où les marques proposent deux véhicules distincts reposant sur une même architecture de base. Ce partenariat permettrait à Toyota de conserver une petite voiture sport à propulsion dans sa gamme tout en aidant Mazda à répartir les coûts de développement de la prochaine génération de MX-5.

Le projet survient alors que Toyota gère plusieurs initiatives de voitures sport, incluant la GR Corolla, la GR Yaris et une remplaçante prévue pour la Supra. Le constructeur travaillerait aussi sur une renaissance de la Lexus LFA et le possible retour des noms Celica et MR2. Ce dernier semble le plus probable d’être attribué à cette nouvelle collaboration entre les deux constructeurs.

Toyota et Mazda ont déjà collaboré sur divers projets et entretiennent des liens d’actionnariat croisé. Le développement partagé est une stratégie courante chez les constructeurs japonais qui cherchent à préserver l’offre de voitures sport dans un marché de plus en plus dominé par l’électrification et les VUS. On peut d’ailleurs spéculer que l’électrification est certainement envisagée pour cette prochaine voiture, compte tenu de l’historique de Toyota et de la volonté de Mazda d’introduire de nouveaux groupes motopropulseurs. Selon la motorisation retenue, il est possible d’imaginer qu’elle se retrouve dans de futurs petits véhicules du constructeur basé à Hiroshima.

Aucun des deux constructeurs n’a confirmé le rapport. À ce stade, aucune donnée technique, échéancier de lancement ou information sur les prix n’a été communiquée.