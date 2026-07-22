Toyota et Lexus équilibrent la croissance des hybrides avec une expansion ciblée de VÉs

Toyota et Lexus ajustent leurs plans de produits en prolongeant les cycles de développement, en poursuivant leurs investissements dans les hybrides et en ciblant de futurs véhicules électriques et de performance.

Toyota prolonge ses cycles de développement tout en priorisant les refontes majeures de véhicules et les mises à jour logicielles.

Lexus poursuit le développement de véhicules électriques malgré la révision de certains volets de sa feuille de route électrique.

Les hybrides demeurent au cœur de la stratégie alors que Toyota accroît l’électrification de ses deux marques.

Malgré certains changements apportés à sa planification, Toyota maintient ses investissements à long terme dans l’électrification. L’une des façons dont elle entend garder le cap consiste à prolonger les cycles de développement de produits pour certaines parties de sa gamme nord-américaine, afin de tenir compte des conditions du marché, des pressions concurrentielles et de l’évolution de la demande des consommateurs.

Plutôt que de procéder aux fréquentes mises à jour stylistiques de mi-cycle qui rafraîchissaient traditionnellement de nombreux véhicules tous les quelques années, Toyota mise de plus en plus sur des améliorations logicielle, des mises à niveau des systèmes d’infodivertissement et des technologies de sécurité, ainsi que sur d’autres bonifications moins coûteuses pour certains modèles. L’entreprise continuera de prioriser les investissements dans ses véhicules les plus vendus, tout en gérant ses ressources de développement de manière plus sélective.

Même avec ces échéanciers de développement prolongés, plusieurs des modèles Toyota les plus vendus demeurent en voie de recevoir d’importantes mises à jour au cours des quatre prochaines années. Les Corolla, Corolla Cross et Prius devraient faire l’objet de refontes majeures ou de rafraîchissements importants. Toyota évalue également la possibilité de commercialiser une camionnette compacte en Amérique du Nord, bien que son échéancier de développement dépende des ressources d’ingénierie disponibles et d’autres facteurs.

L’électrification demeure un élément central de la stratégie de Toyota. Le constructeur lancera un Highlander 2027 entièrement électrique à trois rangées de sièges, dont l’arrivée sur le marché était prévue plus tard cette année, mais qui a maintenant été repoussée au premier trimestre de 2027 ? Parallèlement, Toyota continue d’ajouter de nouveaux modèles à sa gamme hybride en déployant son système hybride de cinquième génération sur d’autres véhicules et en améliorant Toyota Safety Sense, ses plateformes multimédias et ses technologies connectées.

Lexus adopte une approche tout aussi mesurée en matière d’électrification et ajuste ses plans alors que l’adoption des véhicules électriques progresse plus lentement que prévu. La marque de luxe a mis fin à la poursuite du développement du concept LF-ZC en tant que véhicule électrique à batterie porte-étendard prévu.

Malgré ce changement, Lexus continue d’investir dans les technologies électriques. Le développement de la prochaine LFA, récemment aperçue au Festival of Speed de Goodwood, se poursuit. Prévu pour un lancement en 2027, le véhicule devrait devenir le premier modèle de série de Toyota équipé d’une batterie à électrolyte solide.

La division de luxe prévoit également élargir son offre, certains concessionnaires Lexus devant vendre dès l’an prochain le futur coupé sport GR GT de Toyota, animé par un moteur V8, ainsi que la GR GT3 axée sur la piste. Toyota entend également introduire sa marque ultraluxueuse Century par l’entremise de concessionnaires Lexus sélectionnés afin de concurrencer Bentley et d’autres constructeurs ultraluxueux établis.

Lexus continue de profiter de la forte demande pour sa gamme de multisegments. Les RX, NX et TX figurent parmi ses modèles les plus vendus et surpassent largement sa gamme de berlines. L’entreprise prévoit continuer de mettre à jour ces véhicules avec de nouvelles technologies, tout en maintenant une combinaison de motorisations à essence, hybrides et électriques.

Source: Automotive News