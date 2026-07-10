Toyota repousse le lancement du Highlander électrique 2027

Toyota a retardé la production du Highlander électrique 2027 alors que la demande pour les modèles actuels à essence et hybrides demeure soutenue.

Toyota a repoussé le Highlander électrique afin d’effectuer des ajustements supplémentaires avant le début de la production.

Les ventes du Highlander actuel demeurent solides malgré l’âge du modèle.

L’usine du Kentucky produira le premier véhicule électrique assemblé aux États-Unis de Toyota.

Toyota a reporté le lancement de son Highlander entièrement électrique 2027, retardant ainsi ce qui devait devenir le premier VUS électrique à batterie de la marque assemblé aux États-Unis. Le constructeur n’a pas annoncé de nouvelle date de lancement, indiquant seulement que des travaux supplémentaires sont en cours avant le début de la production.

Un porte-parole de Toyota a confirmé que les ingénieurs apportent d’autres ajustements au véhicule avant son lancement. Un échéancier révisé sera communiqué une fois le calendrier de production finalisé. Aucun détail n’a été fourni quant à la nature des modifications.

Ce retard touche sans doute l’un des plus importants programmes de véhicules électriques à venir de Toyota. Le Highlander de cinquième génération est prévu exclusivement en version électrique et remplacera le Highlander actuel à essence et hybride. Les acheteurs à la recherche d’un VUS à trois rangées doté d’un moteur à combustion interne pourront toujours se tourner vers le Grand Highlander.

Toyota a élargi sa gamme nord-américaine de véhicules électriques cette année avec le bZ mis à jour, le nouveau C-HR EV et le bZ Woodland. Chez Lexus, le constructeur a également lancé la nouvelle ES électrique, maintenant offerte, ainsi que le TZ à trois rangées. Le Highlander électrique demeure un élément central de la prochaine phase de l’offensive de Toyota en matière de véhicules électriques à batterie.

Le Highlander actuel de quatrième génération, introduit pour l’année-modèle 2019, continue de dépasser les attentes sur le marché. Les ventes américaines ont progressé de 6,7 % au cours de la première moitié de l’année, dépassant les 32 000 livraisons malgré le fait que le modèle approche de la fin de son cycle de vie. Les ventes canadiennes exactes ne sont pas connues. Toutefois, le constructeur enregistre des livraisons record de véhicules électrifiés, qui ont représenté 68,6 % de ses résultats globaux au deuxième trimestre.

Les conditions du marché ont également changé depuis l’annonce initiale du projet. L’élimination des crédits d’impôt fédéraux américains destinés aux consommateurs pour les véhicules électriques, combinée à un assouplissement de la pression réglementaire liée aux normes de consommation de carburant, a réduit l’urgence pour les constructeurs d’accélérer leurs ventes de véhicules électriques. Parallèlement, les modèles hybrides continuent de susciter un fort intérêt auprès des consommateurs.

Bien que Toyota n’ait pas directement attribué ce report aux conditions du marché ou aux ventes du Highlander, la vigueur soutenue de sa gamme de VUS à essence et hybrides offre à l’entreprise une plus grande marge de manœuvre pendant qu’elle finalise son remplaçant électrique.

Le modèle devrait également devenir le premier véhicule électrique à batterie de Toyota assemblé aux États-Unis. La production est prévue à l’usine de Toyota au Kentucky, tandis que les batteries seront fournies par l’usine de fabrication de batteries de l’entreprise en Caroline du Nord.

Entre-temps, la production du Highlander 2026 se poursuivra jusqu’à la fin de l’année, permettant aux concessionnaires de maintenir leurs stocks pendant que Toyota prépare son modèle électrique de nouvelle génération.

Source: InsideEvs