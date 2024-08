Toyota envisage une gamme exclusivement hybride pour l’Amérique du Nord

– Toyota envisage de ne proposer que des groupes motopropulseurs hybrides sur certains modèles, éliminant ainsi les options à moteur à combustion interne.

– Cette transition s’inscrit dans le cadre de la stratégie à voies multiples de Toyota, qui comprend les hybrides, les VE et les technologies de piles à combustible à hydrogène.

– La sensibilité des consommateurs au prix et la demande du marché détermineront le calendrier de transition de certains modèles.

Toyota étudie la possibilité de ne proposer que des motorisations hybrides sur certains marchés, notamment en Amérique du Nord, selon David Christ, responsable des ventes et du marketing pour Toyota en Amérique du Nord. Ce changement potentiel semble être une transition naturelle pour le constructeur automobile qui a fait connaître les véhicules hybrides.

Bien qu’aucun délai n’ait été fixé pour la transition, David Christ a indiqué que Toyota évaluerait la viabilité des groupes motopropulseurs exclusivement hybrides sur la base d’un modèle à la fois. Le constructeur a déjà pris cette décision pour certains modèles populaires, notamment la Camry berline, la Venza, la Crown berline, la nouvelle Crown Signia, la Sequoia et le monospace Sienna, qui ne sont désormais disponibles qu’en version hybride.

La stratégie de Toyota en matière de véhicules hybrides s’inscrit dans son approche plus large de la mobilité future, qui comprend les véhicules électriques à batterie (VE), les piles à combustible à hydrogène et les carburants neutres en carbone. Le président de Toyota, Akio Toyoda, a exprimé des doutes quant à la domination du marché mondial par les VE, prévoyant qu’ils atteindront une part de marché maximale d’environ 30 %. Cette perspective étaye la conviction de Toyota que les hybrides sont un élément clé de son plan à long terme.

M. Christ a également souligné l’importance du prix à la consommation dans cette décision. Bien que les hybrides offrent un meilleur rendement énergétique et des émissions plus faibles, les coûts initiaux plus élevés pourraient constituer un obstacle pour des segments tels que les camionnettes et les voitures économiques. Pour ces segments, Toyota pourrait mettre plus de temps à abandonner les options à moteur à combustion interne.

La transition de Toyota vers une gamme exclusivement hybride sera progressive et basée sur la demande du marché. Wards précise que Toyota évaluera soigneusement chaque gamme de véhicules pour déterminer si le passage à une gamme exclusivement hybride est judicieux. Ce changement pourrait remodeler la gamme de produits de Toyota au fil du temps, notamment parce que les pressions réglementaires en faveur d’une réduction des émissions ne cessent de s’intensifier.

Dans le cadre de sa stratégie globale, Toyota prévoit de rester flexible et d’intégrer une série de technologies vertes aux côtés des hybrides. Jusqu’à présent, son approche hybride a fait ses preuves, car la demande de groupes motopropulseurs hybrides, avec ou sans prise, est très forte.