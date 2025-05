Toyota Crown 2026 hybride en vente dès maintenant à partir de 54 937 $

Toyota Canada lance officiellement la berline Crown 2026, offerte exclusivement avec des motorisations hybrides et la traction intégrale de série.

Les versions Limited et Platinum sont toutes deux hybrides avec rouage intégral et consomment moins de 8 L/100 km.

Équipement technologique : écran de 12,3 po, système JBL, recharge sans fil et interface Toyota Multimedia.

La Toyota Crown 2026 est maintenant disponible dans les concessions canadiennes. Offerte uniquement avec des groupes motopropulseurs hybrides, elle se décline en deux versions : Limited et Platinum. Le prix de détail suggéré du fabricant (PDSF) débute à 54 937 $.

La version Crown Limited est propulsée par la quatrième génération du système hybride Toyota, combinant un moteur quatre cylindres de 2,5 litres à deux moteurs électriques. Cette configuration développe une puissance de 236 chevaux et affiche une consommation combinée estimée à 5,7 L/100 km. Le rouage intégral est assuré par un moteur électrique arrière activé électroniquement au besoin.

La version Platinum reçoit le système HYBRID MAX de Toyota, qui génère une puissance combinée de 340 chevaux et un couple de 400 lb-pi à partir d’un moteur turbo de 2,4 litres jumelé à des moteurs électriques. Elle est munie d’une transmission automatique à six rapports, d’une traction intégrale électronique à prise constante, de la direction dynamique des roues arrière et d’une suspension à ajustement variable. Sa consommation combinée est estimée à 7,8 L/100 km.

À l’extérieur, la Crown 2026 reçoit d’emblée un toit panoramique fixe, des phares à DEL à faisceaux multiples, un éclairage arrière pleine largeur et des jantes de 19 pouces (version Limited). La version Platinum bonifie l’ensemble avec des jantes de 21 pouces, des embouts d’échappement doubles et un coffre à ouverture électrique avec capteur de mouvement.

À bord, les deux versions proposent un design épuré axé sur le confort. Elles incluent des sièges avant chauffants et ventilés, des sièges arrière chauffants ainsi qu’un volant chauffant gainé de cuir. L’accès sans clé, les essuie-glaces à détection de pluie et un rétroviseur intérieur à atténuation automatique sont aussi de série.

Côté technologie, le système Toyota Multimedia comprend un écran tactile de 12,3 pouces, la connectivité sans fil pour téléphones intelligents, un système audio JBL à 11 haut-parleurs, cinq ports USB et un plateau de recharge sans fil. Un écran numérique de 12,3 pouces pour le conducteur est aussi inclus dans les deux versions. La Platinum ajoute le système Advanced Park, un affichage tête haute avec navigation intégrée et une colonne de direction à réglage électrique avec mémoire.

Tous les modèles Crown sont livrés avec la suite Toyota Safety Sense 3.0, qui comprend l’alerte de sortie de voie, le système précollision, le régulateur de vitesse adaptatif et plus encore.

La Toyota Crown Limited 2026 débute à 54 937 $, tandis que la Crown Platinum est offerte à partir de 64 370 $. Cette dernière est une proposition séduisante pour ceux en quête de luxe électrifié sans compromis.