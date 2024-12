Devriez-vous acheter une Toyota Crown Signia 2025 ?

Récemment, j’ai eu l’occasion de passer un peu de temps avec la Toyota Crown Signia 2025, et je dois dire qu’elle m’a laissé des impressions mitigées. Ce nouveau modèle vient remplacer la Venza de deuxième génération, un VUS qui, à mon avis, n’a jamais eu la reconnaissance qu’il méritait. Lorsque Toyota a confirmé cette transition il y a quelques mois, je me suis senti un peu nostalgique.

Ayant toujours été attiré par les familiales et, à vrai dire, n’ayant jamais compris ou adopté l’attrait des VUS, j’ai abordé la Crown Signia avec curiosité et scepticisme. Il faut dire que, tout comme la Subaru Outback, la Crown Signia brouille la frontière entre familiale et VUS. Bien qu’il soit commercialisé comme un VUS, son profil penche résolument vers l’extrémité familiale du spectre.

Bien que j’aie eu de l’affection pour la Venza, il est important de reconnaître qu’elle a eu du mal à atteindre son marché cible, se sentant souvent un peu trop petite pour le groupe démographique qu’elle visait à attirer. Dans ce contexte, l’introduction de la Crown Signia pourrait s’avérer stratégique pour Toyota, à condition, bien sûr, qu’elle soit à la hauteur des attentes.

La question reste donc entière : devriez-vous envisager d’acheter une Toyota Crown Signia 2025 ?

Principaux faits concernant la Toyota Crown Signia 2025

La Toyota Crown Signia 2025 est disponible dans une seule version Limited bien équipée au Canada. Le PDSF de départ est de 57 450 $, et un ensemble technologique avancé est disponible en option, ce qui porte le prix à 59 525 $.

La Crown Signia 2025 est équipée d’un système Toyota hybride électrique (HEV) de 2,5 litres associé à une transmission à variation continue contrôlée électroniquement (ECVT) et à un système de traction intégrale électronique à la demande. Cette combinaison permet d’obtenir une puissance de 240 chevaux et une consommation de carburant estimée à 6,0/6,4/6,2 L/100 km (ville/route/combiné).

Le Crown Signia bénéficie d’un intérieur haut de gamme avec des sièges garnis de cuir, un toit panoramique en verre fixe et des accents de finition bronze-métallique. Il comprend un écran tactile Toyota Multimedia de 12,3 pouces, le système Toyota Safety Sense 3.0 de série et un système audio JBL Premium à 11 haut-parleurs. L’habitacle spacieux est équipé d’une banquette de deuxième rangée rabattable à plat pour un espace de chargement de plus de 1 870 litres en cas de besoin.

L’extérieur se caractérise par une élégante calandre monochrome, un design épuré et des jantes en alliage de 21 pouces gris foncé métallisé. L’équipement de série comprend des feux de croisement et de route à LED, des essuie-glaces à détecteur de pluie et des rétroviseurs chauffants rabattables électriquement avec indicateurs d’angle mort. Le Crown Signia peut également remorquer jusqu’à 2 700 livres, ce qui ajoute de la polyvalence à son mélange unique de conduite semblable à celle d’une voiture et de fonctionnalité d’un VUS.

Pourquoi acheter la Toyota Crown Signia 2025 ?

Une conduite et des sièges confortables : Le Crown Signia offre un confort de conduite exceptionnel et des sièges bien rembourrés, ce qui en fait un excellent choix pour les longs trajets et les déplacements quotidiens. D’après mon expérience, cela réduit considérablement la fatigue pendant les périodes prolongées passées au volant.

: Le Crown Signia offre un confort de conduite exceptionnel et des sièges bien rembourrés, ce qui en fait un excellent choix pour les longs trajets et les déplacements quotidiens. D’après mon expérience, cela réduit considérablement la fatigue pendant les périodes prolongées passées au volant. Hybride efficace avec traction intégrale : le groupe motopropulseur hybride offre une efficacité impressionnante tout en procurant la confiance d’une traction intégrale de série. Cette combinaison s’avère particulièrement précieuse lorsque les conditions météorologiques varient, comme c’est le cas au Canada, car elle offre à la fois économie et polyvalence.

: le groupe motopropulseur hybride offre une efficacité impressionnante tout en procurant la confiance d’une traction intégrale de série. Cette combinaison s’avère particulièrement précieuse lorsque les conditions météorologiques varient, comme c’est le cas au Canada, car elle offre à la fois économie et polyvalence. Intérieur haut de gamme : Montez à bord et vous découvrirez un intérieur qui se démarque de sa catégorie. Les matériaux haut de gamme, les sièges avant chauffants et ventilés et l’habitacle spacieux, notamment pour les passagers arrière, créent une atmosphère de confort raffiné.

: Montez à bord et vous découvrirez un intérieur qui se démarque de sa catégorie. Les matériaux haut de gamme, les sièges avant chauffants et ventilés et l’habitacle spacieux, notamment pour les passagers arrière, créent une atmosphère de confort raffiné. Un style break qui fait tourner les têtes : Dans un marché saturé de VUS à l’allure similaire, le profil de break du Crown Signia se démarque de manière rafraîchissante. Il réussit à concilier élégance et praticité, offrant une esthétique distinctive qui a attiré mon attention.

: Dans un marché saturé de VUS à l’allure similaire, le profil de break du Crown Signia se démarque de manière rafraîchissante. Il réussit à concilier élégance et praticité, offrant une esthétique distinctive qui a attiré mon attention. Une économie de carburant qui vous fera doubler la mise : pendant mon essai routier d’une semaine, j’ai obtenu une moyenne impressionnante de 7,0 L/100 km sans faire d’effort concerté pour maximiser l’efficacité. Cette performance dans le monde réel en dit long sur le fonctionnement économique du véhicule.

Pourquoi ne pas acheter la Toyota Crown Signia 2025

Un prix plus élevé : La Crown Signia est vendue à un prix élevé, à partir de 57 450 $. C’est environ 10 000 $ de plus qu’une Subaru Outback entièrement équipée, dont le prix maximum est de 47 895 $. Ce positionnement haut de gamme pourrait faire hésiter certains acheteurs lorsqu’ils le comparent à d’autres VUS intermédiaires non luxueux.

: La Crown Signia est vendue à un prix élevé, à partir de 57 450 $. C’est environ 10 000 $ de plus qu’une Subaru Outback entièrement équipée, dont le prix maximum est de 47 895 $. Ce positionnement haut de gamme pourrait faire hésiter certains acheteurs lorsqu’ils le comparent à d’autres VUS intermédiaires non luxueux. Choix limité de groupes motopropulseurs : L’unique option de groupe motopropulseur hybride, bien qu’efficace, ne satisfera pas tous les conducteurs. Ceux qui recherchent plus de puissance ou une variété de choix de moteurs pourraient trouver la gamme restrictive.

: L’unique option de groupe motopropulseur hybride, bien qu’efficace, ne satisfera pas tous les conducteurs. Ceux qui recherchent plus de puissance ou une variété de choix de moteurs pourraient trouver la gamme restrictive. Son d’accélération dur : En cas d’accélération rapide, le système hybride produit un son particulièrement dur. Cette caractéristique nuit quelque peu à l’expérience de conduite, par ailleurs raffinée.

: En cas d’accélération rapide, le système hybride produit un son particulièrement dur. Cette caractéristique nuit quelque peu à l’expérience de conduite, par ailleurs raffinée. Un espace de chargement inférieur à la moyenne : Comparé à d’autres VUS de taille moyenne de sa catégorie, comme le Subaru Outback (923 L), le Crown Signia (702 L) offre une capacité de chargement inférieure. Cette limitation peut être un facteur important pour ceux qui ont souvent besoin d’un grand espace de rangement.

: Comparé à d’autres VUS de taille moyenne de sa catégorie, comme le Subaru Outback (923 L), le Crown Signia (702 L) offre une capacité de chargement inférieure. Cette limitation peut être un facteur important pour ceux qui ont souvent besoin d’un grand espace de rangement. Une garde au toit limitée pour les passagers de grande taille : La garde au toit à l’avant est un problème, en particulier pour les personnes de grande taille. Du haut de mon mètre quatre-vingt-dix, j’ai trouvé que l’espace entre le toit et ma tête était minime, même lorsque le siège était dans sa position la plus basse. Cela pourrait être un problème de confort pour certains conducteurs et passagers, en particulier avec le toit panoramique en verre fixe.

Conclusion

Après avoir passé du temps avec la Toyota Crown Signia 2025, j’ai un mélange d’appréciation et de questions persistantes. S’agit-il du successeur spirituel de ma Venza bien-aimée ? À bien des égards, oui, et même un peu plus.

Le Crown Signia a tout pour plaire : c’est un véhicule de croisière confortable, qui consomme du carburant comme un connaisseur et qui est équipé de suffisamment de technologies pour faire tourner la tête à tous les gadgets. C’est comme si Toyota avait pris la Venza et l’avait considérablement améliorée en termes de style et de substance. Le résultat ? Un véhicule qui fait tourner les têtes et qui chouchoute ses occupants dans une égale mesure.

Mais – et il y a toujours un mais, n’est-ce pas ? – je ne peux m’empêcher de souhaiter un peu plus de piquant dans l’expérience de conduite. Un groupe motopropulseur plus énergique ne serait pas de trop, surtout pour les moments où l’on veut se sentir un peu plus engagé sur la route. Et ce bruit de moteur en cas de forte accélération ? Disons qu’il tient plus du « blender » que de la « fanfare royale ».

Parlons maintenant des prix. À près de 60 000 $ tout compris, le Crown Signia frappe à la porte du territoire du luxe. C’est une somme considérable qui ouvre la voie à un buffet d’alternatives alléchantes. C’est comme si Toyota vous demandait de payer le prix du caviar pour un très, très bon sandwich.

Alors, le recommanderais-je ? Si vous êtes à la recherche d’un véhicule confortable, efficace et doté de nombreuses caractéristiques qui se démarquent de la masse des VUS, le Crown Signia pourrait être votre char royal. Mais si vous comptez vos sous ou si vous avez envie d’une expérience de conduite plus dynamique, vous devriez peut-être magasiner avant de prêter allégeance à cette couronne particulière.

En fin de compte, la Toyota Crown Signia 2025 est un digne successeur de la Venza, dont elle rehausse le niveau dans la plupart des domaines. C’est un choix solide pour ceux qui apprécient le confort, l’efficacité et une touche d’originalité dans leur conduite quotidienne. Préparez-vous simplement à payer un supplément pour avoir le privilège d’entrer dans cette famille royale particulière.